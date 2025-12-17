Vlada Brčkog odobrila 100.000 maraka za Program podrške socijalnom preduzetništvu

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je Odluku o odobravanju tekućeg transfera u iznosu od 100.000 maraka i Program utroška sredstava tekućeg transfera u korist Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Realizacija programa

Sredstva su namijenjena za realizaciju Programa podrške socijalnom preduzetništvu, s ciljem podsticanja zapošljavanja, društvene inkluzije i održivog ekonomskog i društvenog razvoja Brčko distrikta BiH, saopćeno je iz Vlade Distrikta.

Usvojena je i Odluka o odobravanju donacije u iznosu od 150.000 maraka i Program utroška sredstava Crvenom krstu/križu Brčko distrikta BiH za 2025. godinu.

Sredstva su namijenjena za programe pripreme, prevencije i odgovora na katastrofe, provođenje edukacija i vježbi, te unapređenje materijalno-tehničke opremljenosti s ciljem jačanja sistema zaštite i spašavanja na području Brčko distrikta BiH.

Odobrene su Smjernice za izradu prijedloga odluke o načinu raspodjele sredstava za dodjelu donacija, subvencija i transfera gradonačelnika Brčko distrikta BiH, kao i Smjernice za izradu prijedloga odluke o načinu raspodjele sredstava za dodjelu donacija za sponzorstva, odnosno pokroviteljstva gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Kako je istaknuto, usvajanjem ovih smjernica stvaraju se pravni i proceduralni uslovi za transparentno, zakonito i efikasno planiranje, dodjelu, praćenje i pravdanje sredstava donacija za sponzorstva, odnosno pokroviteljstva gradonačelnika, u skladu s važećim propisima i Budžetom Brčko distrikta BiH.

Odobrene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o stavljanju van snage Pravilnika o organizaciji i načinu rada Komisije za polaganje ispita za vozača motornih vozila. Ovim smjernicama osigurava se usklađivanje pravnog stanja i stvaraju uslovi za donošenje nove odluke o organizaciji i načinu rada Komisije, u skladu s važećim propisima.

Redovna sjednica

Na današnjem zasjedanju Vlada je donijela Odluku o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH koji su zaduženi za provođenje Programa reforme računovodstva i institucionalnog jačanja za mala i srednja preduzeća kroz projekat "REPARIS for SME“ te primila k znanju Informaciju o aktuelnom statusu zakona s Okvirne liste zakona za 2025. godinu.

Po okončanju 46. redovne sjednice, Vlada je započela 47. redovnu sjednicu na kojoj je usvojena Odluka o podršci Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti Brčko distrikta BiH, uključujući predložene amandmane Zakonodavne komisije, s ciljem unapređenja prava djece i regulisanja sistema dodataka za djecu u skladu sa zakonom.

Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, odobrena je dodjela novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 170.613 maraka za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u Brčko distriktu BiH.

Sredstva su osigurana u ovogodišnjem budžetu Brčko distrikta, navodi se u saopćenju.