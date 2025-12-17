SDS: Blanuša kandidat za predsjednika RS na izborima 2026.

Branko Blanuša, koji je bio kandidat SDS i opozicije na prijevremenim izborima za predsjednika bh. entiteta RS, bit će kandidat za tu funkciju i na opštim izborima koji bi trebalo da budu održani 2026. godine.

Ta informacija potvrđena je za "Nezavisne novine" iz SDS-a, a kako im je rečeno Blanuša je na sjednici Glavnog odbora predložen i da preuzme funkciju predsjednika Srpske demokratske stranke.

Rok do ponedjeljka

Kako su za "Nezavisne" kazali, njemu je dat rok do ponedjeljka da se izjasni o tome, a Skupština SDS na kojoj će se birati novi predsjednik stranke biće održana 28. decembra u 13 sati u Banjoj Luci.

- Blanuša je dobio jednoglasnu podršku da bude kandidat 2026. godine, a ima podršku i da bude novi predsjednik SDS - kazali su iz SDS.

- Blanuša će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske ispred SDS i sa tim prijedlogom idemo prema opoziciji - poručeno je za "Nezavisne".

Dva ključna pojedinačna mjesta

Podsjećamo, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska", istakao je danas da ovom pokretu pripada jedno od dva ključna pojedinačna mjesta, odnosno inokosne funkcije čime se smatraju funkcije predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Jelena Trivić, predsjednik Narodnog fronta poručila je da bi najpoštenije bilo da Branko Blanuša bude kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima 2026. godine.

Ona je komentarišući ovu tematiku istakla da rezultati izbora za predsjednika Republike još nisu zvanično potvrđeni, ali da se neki drugi već (samo) kandiduju za tu poziciju, ne želeći sami sebi da priznaju da je Branko Blanuša i moralno i suštinski i matematički pobijedio na tim izborima.