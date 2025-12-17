Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak saopćio je da je završena osnovna policijska obuka za 488 kadeta Policijske akademije FMUP-a.

Kako je naveo na Facebooku, na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) danas je upriličena ceremonija povodom završetka osnovne policijske obuke za 488 kadeta iz više policijskih struktura u Federaciji Bosne i Hercegovine.

- Osnovnu policijsku obuku uspješno su završili kadeti Federalne uprave policije, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona.

Uime Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova kadetima su upućene iskrene čestitke na uspješno okončanoj obuci, uz poruku da stečena znanja i vještine predstavljaju temelj za profesionalno, odgovorno i zakonito obavljanje policijskih poslova u službi građana.

U okviru ceremonije dodijeljena su i posebna priznanja najboljim kadetima. Zlatna značka Policijske akademije FMUP-a dodijeljena je kadetu Irhadu Merdanoviću za ostvarenje najboljih rezultata u 31. klasi za vrijeme trajanja osnovne policijske obuke. Zlatnu značku Policijske akademije dobili su Adela Kasap, kadetkinja 47. klase, Zeid Hasanović kadet 48. klase, Adila Marić kadetkinja 49. klase i Danis Silajdžić kadet 50. klase. Kadetima su, također, uručene i Srebrene značke, priznanja za najbolje strijelce, te pohvale.

Policijska akademija FMUP-a nastavlja s kontinuiranim ulaganjem u stručno osposobljavanje policijskih kadrova s ciljem jačanja profesionalnih kapaciteta policijskih agencija i unaprjeđenja sigurnosti građana Federacije Bosne i Hercegovine – naveo je federalni ministar.