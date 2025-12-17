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POTVRDIO MINISTAR ISAK

Završena osnovna policijska obuka za 488 kadeta Policijske akademije FMUP-a

Policijska akademija FMUP-a nastavlja s kontinuiranim ulaganjem u stručno osposobljavanje policijskih kadrova, rekao je Isak

Isak: Osnovnu policijsku obuku uspješno su završili kadeti. Facebook

A. O.

17.12.2025

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak saopćio je da je završena osnovna policijska obuka za 488 kadeta Policijske akademije FMUP-a.

Kako je naveo na Facebooku, na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) danas je upriličena ceremonija povodom završetka osnovne policijske obuke za 488 kadeta iz više policijskih struktura u Federaciji Bosne i Hercegovine.

- Osnovnu policijsku obuku uspješno su završili kadeti Federalne uprave policije, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona.

Uime Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova kadetima su upućene iskrene čestitke na uspješno okončanoj obuci, uz poruku da stečena znanja i vještine predstavljaju temelj za profesionalno, odgovorno i zakonito obavljanje policijskih poslova u službi građana.

U okviru ceremonije dodijeljena su i posebna priznanja najboljim kadetima. Zlatna značka Policijske akademije FMUP-a dodijeljena je kadetu Irhadu Merdanoviću za ostvarenje najboljih rezultata u 31. klasi za vrijeme trajanja osnovne policijske obuke. Zlatnu značku Policijske akademije dobili su Adela Kasap, kadetkinja 47. klase, Zeid Hasanović kadet 48. klase, Adila Marić kadetkinja 49. klase i Danis Silajdžić kadet 50. klase. Kadetima su, također, uručene i Srebrene značke, priznanja za najbolje strijelce, te pohvale.

Policijska akademija FMUP-a nastavlja s kontinuiranim ulaganjem u stručno osposobljavanje policijskih kadrova s ciljem jačanja profesionalnih kapaciteta policijskih agencija i unaprjeđenja sigurnosti građana Federacije Bosne i Hercegovine – naveo je federalni ministar. 

# KADETI
# FMUP
# RAMO ISAK
# POLICIJSKA OBUKA
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