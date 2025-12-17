Kovačević uporedio Hitlera i Aliju Izetbegovića: Nijedan nije presuđen, ali to ne znači da nisu ratni zločinci

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević uporedio je jednog od najvećih svjetskih krvoloka Adolfa Hitlera sa prvim predsjednikom Republike Bosne i Hercegovine Alijom Izetbegovićem, a to poređenje je izgovorio tokom govora za medije.

Video isječak objavio je i na zvaničnu stranicu SNSD-a.

- Ni Adolf Hitler nije osuđen ni pred jednim sudom, ni Alija Izetbegović nije osuđen ni pred jednim sudom pa ja ne mislim ništa manje da se radi o ratnim zločincima – poručio je Kovačević.

Nakon toga se posvađao sa novinarima o tome da li je napad u Dobrovoljačkoj ulici bio legitiman vojni cilj ili nije.

- Legitiman vojni cilj ljudi koji su se povlačili u skladu sa sporazumom, i to je legitiman vojni cilj - rekao je Kovačević, nakon što mu je neko od novinara odgovorio na prethodno pitanje "Da li se dogodio zločin u Dobrovoljačkoj ulici?"

Inače, SNSD-ovi političari često koriste ratnu historiju kako bi skrenuli pažnju na sebe, uvrijedili druge nacionalnosti koje žive u Bosni i Hercegovini.

Podsjećamo da je državni ministar Staša Košarac nedavno poslao nacistički šljem visokom predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu (Christianu Schmidtu), što su međunarodna zajednica u BiH, ali i politički lideri izvan BiH, oštro osudili.