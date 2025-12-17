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Dopremijer Kraljević posjetio Franjevački provincijalat Bosne Srebrene

Posjeta je završena obilaskom gradilišta na Kovačićima, gdje su se domaćini i gost na licu mjesta upoznali s dinamikom radova

Tokom posjete. FIA

FENA

17.12.2025

Federalni dopremijer i ministar financija Toni Kraljević posjetio je Franjevački provincijalat Bosne Srebrene. U prostorijama Provincijalata primili su ga provincijal fra Zdravko Dadić i ekonom Provincije fra Vinko Sičaja.

Provincijal je s dopremijerom Kraljevićem razgovarao o projektu proširenja Međunarodnog studentskog centra na Kovačićima u Sarajevu. Tijekom razgovora razmotrena je mogućnost potpore Vlade Federacije BiH ovome vrijednom projektu.

Posjeta je završena obilaskom gradilišta na Kovačićima, gdje su se domaćini i gost na licu mjesta upoznali s dinamikom radova.

# TONI KRALJEVIĆ
# FRANJEVAČKI PROVINCIJALAT BOSNE SREBRENE
# FRA ZDRAVKO DADIĆ
# FRA VINKO SIČAJA
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