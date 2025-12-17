Pomozimo malenoj Anastaziji da ozdravi: Ne može hodati ni govoriti

Humanitarno udruženje " Mali Anđeo" pokrenulo je humanitarnu akciju za Anastaziju Kočić, djevojčicu rođenu 2018. godine u Orašju.

Redakciji "Dnevnog avaza" večeras se javila porodica koja moli za pomoć, s obzirom da je odziv na ovu humanitarnu akciju bio nedovoljan.

Porodica se nada da će uspjeti prikupiti pomoć za malenu Anastaziju.

Anastazija je rođena sa spina bifidom, hidrocefalusom i Arnold Chyari malformacijom tip 2, te ima neurogeni mokraćni mjehur i brojne zdravstvene poteškoće.

Operativni zahvati

Već pri rođenju prošla je kroz nekoliko operativnih zahvata.

Prvi zahvat bio je zatvaranje spine bifide – otvora na leđima prisutnog pri rođenju, a zatim je uslijedila operacija ugradnje VP šanta (ventrikuloperitonealnog drenažnog sistema), koji je postavljen na glavici kako bi se regulisao pritisak usljed nakupljanja tečnosti u mozgu.

Anastazija ne može hodati ni govoriti, a svakodnevno se pet puta vrši kateterizacija, jer ne može samostalno prazniti mokraćni mjehur. Zbog toga često ima infekcije i upale praćene bakterijama u urinu.

Lijeva noga joj je iskrivljena, te su joj potrebni redovni fizikalni tretmani, koji se, kao i ostale neophodne intervencije, obavljaju van granica naše zemlje.