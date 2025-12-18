USK unapređuje sistem zaštite migranata kroz zajedničko djelovanje institucija

U Bihaću je u cilju jačanja institucionalnog odgovora na sve složenije izazove u upravljanju migracijama, održana radionica posvećena unapređenju mehanizama zaštite najranjivijih kategorija migranata u Unsko-sanskom kantonu. Fokus susreta bio je na usklađivanju i reviziji postojećih procedura, kako bi se osigurala efikasnija, brža i koordiniranija pomoć osobama kojima je zaštita najpotrebnija.

Tokom radionice, Terenska radna grupa koju čine predstavnici relevantnih institucija i organizacija uključenih u migracijski odgovor, radila je na reviziji standardnih operativnih procedura za asistenciju i zaštitu ranjivih kategorija migranata u Unsko-sanskom kantonu.

Posebna pažnja posvećena je identifikaciji osoba u riziku i njihovom pravovremenom upućivanju na nadležne službe.

Učesnici su razgovarali o aktuelnim izazovima na terenu, te razmatrali mogućnosti unapređenja postojećih procedura kroz multisektorski pristup koji podrazumijeva koordinirano djelovanje u oblastima smještaja, zdravstvene i pravne zaštite, zaštite djece, kao i prevencije rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.

- Revizija standardnih operativnih procedura predstavlja ključan korak ka jačanju sistema zaštite migranata, posebno onih koji se nalaze u stanju povećane ranjivosti, te omogućava bolju saradnju svih aktera uključenih u migracijski odgovor na nivou USK-a - istaknuto je tokom radionice.