SIPA na području Bihaća uhapsila Pakistanca zbog krijumčarenja migranata

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u srijedu su, postupajući po usmenoj naredbi Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, na području Bihaća pretresli stan, pomoćne objekte i pokretne stvari na jednoj lokaciji.
Uhapšena je jedna osoba, državljanin Islamske Republike Pakistan, koja će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičene biti predata u dalju nadležnost Službi za poslove sa strancima.
U pretresima su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela „Krijumčarenje ljudi“ i „Organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela `krijumčarenje migranata`“, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.
Operativna akcija „Vega II“ provedena je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i službenicima Službe za poslove sa strancima, saopćeno je iz SIPA-e.