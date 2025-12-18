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KRIMINAL

SIPA na području Bihaća uhapsila Pakistanca zbog krijumčarenja migranata

Uhapšena je jedna osoba, državljanin Islamske Republike Pakistan

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FENA

18.12.2025

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u srijedu su, postupajući po usmenoj naredbi Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, na području Bihaća pretresli stan, pomoćne objekte i pokretne stvari na jednoj lokaciji.

Uhapšena je jedna osoba, državljanin Islamske Republike Pakistan, koja će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičene biti predata u dalju nadležnost Službi za poslove sa strancima.

U pretresima su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela „Krijumčarenje ljudi“ i „Organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela `krijumčarenje migranata`“, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Operativna akcija „Vega II“ provedena je u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i službenicima Službe za poslove sa strancima, saopćeno je iz SIPA-e. 

# BIHAĆ
# MIGRANTI
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