SIPA na području Bihaća uhapsila Pakistanca zbog krijumčarenja migranata

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u srijedu su, postupajući po usmenoj naredbi Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, na području Bihaća pretresli stan, pomoćne objekte i pokretne stvari na jednoj lokaciji.

Uhapšena je jedna osoba, državljanin Islamske Republike Pakistan, koja će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičene biti predata u dalju nadležnost Službi za poslove sa strancima.