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TREBINJE

Umro četnik Slavko Aleksić koji je tokom rata terorizirao Sarajevo

Nikada nije pravosnažno procesuiran pred domaćim ili međunarodnim sudovima

Slavko Aleksić. Facebook

Dž. R.

18.12.2025

Četnički vojvoda i komandant paravojne formacije "Novosarajevski četnički odred", Slavko Aleksić, umro je jutros u Trebinju, objavio je Trebinjelive.

Aleksić je u javnosti ostao upamćen prvenstveno zbog uloge koju je imao tokom opsade Sarajeva, ali i zbog aktivnosti kojima je bio povezan nakon završetka rata.

Rođen je 1956. godine u selu Bogdašići kod Bileće. Veći dio života proveo je u Sarajevu, gdje je studirao pravo i radio u pošti. Od 1990. godine, uključuje se u formiranje četničkog pokreta u glavnom gradu, a s izbijanjem rata preuzima komandu nad "Novosarajevskim četničkim odredom", čije je sjedište bilo na Grbavici.

Formacije pod njegovim zapovjedništvom djelovale su na linijama razgraničenja i bile su poznate po napadima na civilno stanovništvo, što je dodatno pojačavalo strah i nesigurnost među Sarajlijama tokom višegodišnje opsade. Brojna svjedočenja civila i navodi iz različitih izvještaja povezivali su njegove jedinice s teroriziranjem stanovništva i drugim teškim kršenjima ratnog prava, iako Aleksić nikada nije pravosnažno procesuiran pred domaćim ili međunarodnim sudovima.

Nakon rata, Aleksić se povukao na područje istočne Hercegovine, uglavnom u šumske predjele oko Bileće. Ostao je politički i ideološki aktivan kroz četničke i ravnogorske organizacije, učestvujući na skupovima koji su imali revizionistički i radikalni karakter, a na kojima su često glorifikovani ratni događaji i njegova vlastita uloga u opsadi Sarajeva.

U posljednjim godinama njegovo ime ponovo se pojavilo u javnosti kroz slučaj poznat kao "Sarajevo safari", koji se istražuje pred pravosudnim institucijama u Milanu.

# SLAVKO ALEKSIĆ
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