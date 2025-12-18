"Besplatna" promocija skupo koštala: Stotine bh. firmi na meti prevare iz Njemačke vrijedne milione eura

Na slučaj je upozorio Feđa Begović, bivši direktor USAID-ovog projekta Turizam u BiH, koji smatra da je riječ o organizovanoj i sistemskoj obmani domaćih privrednih subjekata i javnih institucija. Prema njegovim tvrdnjama za portal Akta.ba , firmama su krajem 2024. godine nuđene „besplatne“ promocije u okviru navodnog EU projekta, bez jasnog navođenja cijene i trajanja obaveza. Ključni uslovi nalazili su se u opširnim dokumentima, djelimično na njemačkom jeziku, gdje je bila skrivena odredba o automatskom prelasku u višegodišnju, skupu uslugu.

Stotine firmi i institucija u Bosni i Hercegovini našle su se pod pritiskom zahtjeva za plaćanje visokih iznosa novca firmi ETO GmbH iz Njemačke, nakon što su, vjerujući da učestvuju u besplatnom promotivnom projektu, potpisale dokumente čije su stvarne finansijske posljedice postale jasne tek kasnije.

Nakon isteka probnog perioda, mnogima su počele stizati fakture od 1.190 eura svakih šest mjeseci, uz obavezu koja, prema tumačenju ETO GmbH, traje šest godina, što ukupno iznosi više od 14.000 eura po subjektu. Uz račune su dolazile i prijetnje sudskim postupcima u Njemačkoj, zbog čega su neki iz straha platili, dok su drugi odbili zahtjeve i osporili valjanost ugovora.

Begović navodi da je obuhvaćeno oko 300 firmi i institucija u BiH, a dodatne sumnje izazivaju informacije da firma nema stvarne poslovne prostorije na prijavljenoj adresi, kao i da projekat navodno finansiran iz EU fondova nema potvrdu u zvaničnim izvorima. Procjenjuje se da bi ukupna potencijalna šteta mogla premašiti 4,2 miliona eura.

Zbog toga je zatražena diplomatska intervencija i provjera poslovanja kompanije, dok su i privredne komore u BiH upozorile firme na oprez, naglašavajući da se radi o modelu koji zloupotrebljava povjerenje i nedovoljnu informisanost učesnika.