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DOSTAVLJENE INFORMACIJE

Ambasada BiH u Njemačkoj traži istragu zbog moguće prevare bh. firmi

Prema dostupnim podacima, firma ETO GmbH registrovana je u registru privrednih subjekata Općinskog suda u Minhenu

Minhen. Tripadvisor

S. S.

18.12.2025

Ambasada Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj zatražila je od Ministarstva vanjskih poslova BiH da preduzme mjere u cilju zaštite bh. državljana i domaćih privrednih subjekata, te da ispita navode o mogućoj obmani većeg broja firmi i institucija iz Bosne i Hercegovine.

Ambasada navodi da su u medijima u BiH objavljene informacije o potencijalno obmanjujućem djelovanju privrednog subjekta pod nazivom Evropska turistička organizacija (ETO), registrovanog u Saveznoj Republici Njemačkoj. U tim izvještajima je navedeno da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH već zvanično upoznato s ovim slučajem, međutim Ambasada ističe da do momenta objave nije zaprimila nikakvu službenu informaciju niti instrukciju u vezi s navedenim pitanjem.

Imajući u vidu ozbiljnost iznesenih navoda, kao i indicije da bi mogao biti pogođen veliki broj privrednih subjekata i institucija u Bosni i Hercegovini, Ambasada je, u cilju zaštite bh. građana i njihove imovine, samoinicijativno pribavila određene informacije, te zatražila dodatna pojašnjenja od nadležnih organa Savezne Republike Njemačke.

Prema dostupnim podacima, firma ETO GmbH registrovana je u registru privrednih subjekata Općinskog suda u Minhenu pod brojem HRB 285015, sa prijavljenom adresom Werinherstr. 3, 81541 Minhen, te ima aktivan status. Firma je u registar uvedena 1. juna 2023. godine, dok je osnivački akt sačinjen 10. maja 2022. godine.

Kao registrovane djelatnosti firme navode se upravljanje internetskim platformama i postavljanje web-reklamiranja za različite vrste poslovnih subjekata i turističkih operatera. Osnivački i trenutni kapital firme iznosi 25.000 eura, a kao rukovodilac i stopostotni vlasnik navedena je Ivana Krasnar, s prebivalištem u Zagrebu, koja je ujedno ovlaštena za samostalno zastupanje firme.

Ambasada navodi da, na osnovu uvida u web-prezentaciju ETO GmbH, ne ostavlja se utisak da je riječ o reputabilnom poslovnom subjektu, naročito u dijelovima koji se odnose na uslove poslovanja. Posebno se ističe da su ti sadržaji, osim na njemačkom i engleskom jeziku, dostupni prvenstveno na jezicima Bosne i Hercegovine i zemalja regije, te da prevodi ostavljaju dojam da su rađeni korištenjem alata vještačke inteligencije, bez obilježja savremenih i profesionalnih web-prezentacija.

S obzirom na sve navedeno, Ambasada Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj zatražila je da Ministarstvo vanjskih poslova BiH, samostalno i u koordinaciji s drugim nadležnim institucijama, preduzme odgovarajuće aktivnosti s ciljem zaštite interesa bh. građana i privrednih subjekata. Ambasada će, kako se navodi, dostaviti sve dodatne informacije koje eventualno pribavi ili zaprimi od nadležnih organa Savezne Republike Njemačke.

# NJEMAČKA
# MINHEN
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