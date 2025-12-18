Ambasada BiH u Njemačkoj traži istragu zbog moguće prevare bh. firmi

Ambasada Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj zatražila je od Ministarstva vanjskih poslova BiH da preduzme mjere u cilju zaštite bh. državljana i domaćih privrednih subjekata, te da ispita navode o mogućoj obmani većeg broja firmi i institucija iz Bosne i Hercegovine.

Ambasada navodi da su u medijima u BiH objavljene informacije o potencijalno obmanjujućem djelovanju privrednog subjekta pod nazivom Evropska turistička organizacija (ETO), registrovanog u Saveznoj Republici Njemačkoj. U tim izvještajima je navedeno da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH već zvanično upoznato s ovim slučajem, međutim Ambasada ističe da do momenta objave nije zaprimila nikakvu službenu informaciju niti instrukciju u vezi s navedenim pitanjem.

Imajući u vidu ozbiljnost iznesenih navoda, kao i indicije da bi mogao biti pogođen veliki broj privrednih subjekata i institucija u Bosni i Hercegovini, Ambasada je, u cilju zaštite bh. građana i njihove imovine, samoinicijativno pribavila određene informacije, te zatražila dodatna pojašnjenja od nadležnih organa Savezne Republike Njemačke.

Prema dostupnim podacima, firma ETO GmbH registrovana je u registru privrednih subjekata Općinskog suda u Minhenu pod brojem HRB 285015, sa prijavljenom adresom Werinherstr. 3, 81541 Minhen, te ima aktivan status. Firma je u registar uvedena 1. juna 2023. godine, dok je osnivački akt sačinjen 10. maja 2022. godine.