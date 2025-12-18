Nakon smrti 17 ljudi: Predložen pritvor za bivšeg direktora Doma penzionera i njegovu savjetnicu

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Mirsada Bakalovića (49), bivšeg direktora u Domu penzionera Tuzla i Zinaidu Razić Halilović (46), šeficu Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove u Domu i članicu Upravnog odbora. Oni su osumnjičeni da su kao saučesnici počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi s krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Podsjećamo, osumnjičenima se na teret stavlja da su, kao odgovorna lica u Javnoj ustanovi „Dom penzionera“ Tuzla, u vremenskom periodu od februara 2024. do 4. novembra 2025. godine, svjesno propustili da organizuju i provode propisane mjere zaštite od požara i opšte sigurnosti korisnika, iako su znali da se radi o objektu visokog rizika uvrštenom u prvu kategoriju rizika od požara i u kojem borave posebno ranjive kategorije korisnika (gdje je smješteno 180 korisnika starije životne dobi, od kojih je 110 teško bolesnih, nepokretnih ili osoba sa invaliditetom).

Prema dosadašnjim rezultatima istrage Bakalović i Razić-Halilović su osumnjičeni da nisu obezbijedili propisan broj medicinskog, njegovateljskog i drugog osoblja u noćnim smjenama u odnosu na broj korisnika, iako im je bilo poznato da takav broj osoblja ne može osigurati ni minimalne uslove opšte sigurnosti korisnika, kao ni nadzora i evakuacije, posebno u vanrednim okolnostima kao što je požar.