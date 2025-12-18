Vlada TK utvrdila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

S obzirom na to da su u praksi zabilježeni slučajevi neusaglašenosti prostornih planova općina i Kantona, bilo je neophodno izvršiti dopunu Zakona kako bi se osigurala njegova pravilna i ujednačena primjena. Predloženom dopunom Zakona precizira se da se izuzetno, u slučajevima kada prostorni planovi općina i Tuzlanskog kantona nisu usaglašeni, primjenjuje prostorni plan Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona na danas održanoj sjednici utvrdila je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru. Razlog za donošenje ove dopune je potreba preciznijeg uređenja postupka promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u situacijama kada prostorno-planska dokumentacija općina i Kantona nije međusobno usaglašena.

Ovom zakonskom dopunom stvara se jasniji pravni okvir, otklanjaju se moguće dileme u primjeni propisa, te osigurava zakonito i transparentno odlučivanje u postupcima promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru. Razlozi za donošenje ovog zakona ogledaju se u potrebi uvođenja novog programa putem kojeg će se ostvarivati opći interes i strateški ciljevi u oblasti naučnoistraživačkog rada, kao i u stvaranju uslova za adekvatniju medijsku prezentaciju svih aktivnosti i napora koji se ulažu u razvoj nauke na području Tuzlanskog kantona.

Uz dodatno jačanje institucionalne podrške razvoju nauke i istraživanja u Kantonu, dopunama se predviđa i mogućnost da program „Promocija i popularizacija nauke“, koji je već definiran važećim Zakonom, mogu realizirati i mediji. Na ovaj način omogućava se kvalitetnije informisanje javnosti i približavanje naučnih dostignuća građanima, unapređenje javne svijesti o značaju nauke, te efikasnije ostvarivanje strateških ciljeva Tuzlanskog kantona u ovoj oblasti.

Vlada Tuzlanskog je utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru. Razlozi za donošenje ovog zakona odnose se na potrebu popune uočenih pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi važećeg Zakona, kao i na stvaranje pravnog osnova za finansiranje dijela troškova internatskog smještaja učenika iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Dopune Zakona predviđene su i u kontekstu realizacije zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona, kojim su Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zaduženi da pristupe izradi elaborata o opravdanosti osnivanja škole bezbjednosti na području Tuzlanskog kantona. S obzirom na specifične nastavne sadržaje i oblike rada koji podrazumijevaju cjelodnevni boravak učenika u školi, ukazala se potreba za obezbjeđivanjem internatskog smještaja učenika, imajući u vidu da na području Kantona već postoje srednje škole sa organizovanim internatskim smještajem.

Ove izmjene i dopune predviđaju da, za srednje škole čiji osnivač nije Skupština Tuzlanskog kantona, bliže propise o povredama discipline, postupku utvrđivanja odgovornosti učenika, trajanju pedagoških mjera, njihovom ublažavanju ili ukidanju, kao i o naknadi učinjene materijalne štete donosi osnivač škole. Također, propisuje se mogućnost da se, za srednje škole čiji je osnivač ili suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona, odnosno za škole za čijim je radom Skupština Kantona iskazala javni interes, u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbijede sredstva za finansiranje dijela troškova internatskog smještaja učenika.

Donošenjem ovih dopuna unapređuje se pravni okvir u oblasti srednjeg obrazovanja, osigurava se jasnija raspodjela nadležnosti, te se stvaraju preduslovi za kvalitetniju organizaciju obrazovnog procesa i dodatnu podršku učenicima u Tuzlanskom kantonu.

S ciljem unapređenja dostupnosti predškolskog obrazovanja i pružanja dodatne podrške roditeljima, Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Razlog za izmjene ogleda u nedostatnim kapacitetima za prijem djece kao i različitim cijenama boravka djece u predškolskim ustanovama koje plaćaju roditelji.