Masovno trovanje u Varešu: Kod 44 osobe pronađeno olovo u krvi

Zdravstvena ispitivanja stanovništva na području Vareša pokazala su šokantne rezultate, jer je kod svih testiranih osoba utvrđena prisutnost olova u krvi.

Sva 44 analizirana uzorka krvi osoba različitih generacija bila su pozitivna na teški metal koji uzrokuje ozbiljne zdravstvene posljedice, a kod čak 17 osoba zabilježene su vrijednosti koje zahtijevaju hitnu medicinsku reakciju. Dodatnu zabrinutost izaziva šutnja nadležnih u Zeničko-dobojskom kantonu i Federaciji BiH, koji se ni 14 dana nakon zaprimanja rezultata nisu javno oglasili.

Hitne mjere

Ahmed Memić, direktor Doma zdravlja Vareš kazao je za lokalni list Bobovac da su obavijestili sve nadležne institucije i ministarstva na federalnom i kantonalnom nivou te zatražili hitno propisivanje mjera za upravljanje ovom situacijom.

Direktor Memić upozorava da je nužno provesti sistemsku analizu krvi kompletnog stanovništva šireg ugroženog područja, budući da su do sada uglavnom analizirani uzorci osoba koje žive u blizini deponije jalovine rudnika DPM Metali u vareškim selima Pržići i Daštansko.

Uzorkovanje krvi provedeno je u dogovoru s ovim kanadskim investitorom, koji je prije nekoliko mjeseci preuzeo rudnik i kompaniju Adriatic Metals u transakciji čija se vrijednost procjenjuje na oko 1,3 milijarde američkih dolara. Od te transakcije lokalna zajednica u Varešu, Zeničko-dobojski kanton, Federacija BiH i država BiH nisu uprihodili niti jednu marku. Umjesto prihoda, po svemu sudeći, Vareš i Zeničko-dobojski kanton sada bi mogli biti suočeni s teškim i dugoročnim zdravstvenim posljedicama.

Predsjednik mjesne zajednice Pržići Mario Mirčić ističe da su stanovnici od početka upozoravali na potrebu zdravstvene kontrole te da rezultati potvrđuju opravdanost tih zahtjeva.

- Nakon javne rasprave koju je početkom 2020. organizirao Eastern Mining, tada pod vodstvom Miloša Bošnjakovića, održan je zbor građana na kojem je lokalna zajednica dala uvjetni pristanak na projekt eksploatacije i prerade rude olova, cinka i barita, uz osam jasno definiranih zahtjeva, među kojima je bilo i obvezno uzorkovanje krvi stanovništva. To tada nije urađeno, a nije ni poslije, kada je Adriatic Metals započeo proizvodnju. Svi naši zahtjevi ostali su mrtvo slovo na papiru - kazao je.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, koji je za sada jedini konkretno odgovorio na apele iz Doma zdravlja Vareš, analizirao je vodu s dvaju glavnih izvorišta za područje spomenutih sela. Analize su pokazale da u vodi nema prisutnosti olova, što kod pogođenog stanovništva izaziva sumnju da se izvor onečišćenja nalazi u lebdećim česticama u zraku i prašini povezanoj s kamionskim transportom ruda i jalovine.

- Iako su neki pokušali prebaciti odgovornost na rad prijeratnog rudnika, treba jasno naglasiti da dio testiranih stanovnika nije bio ni rođen u vrijeme njegovog zatvaranja - ističe Predsjednik mjesne zajednice Pržići Mario Mirčić.

Vanredno stanje

Alarmantni nalazi prisutnosti olova u krvi stanovnika Vareša otvaraju niz ozbiljnih pitanja o odgovornosti nadležnih ministarstava koja izdaju koncesije, odobravaju dozvole i trebaju štititi interese i zdravlje građana. Prije nepunih mjesec dana, 50 organizacija civilnog društva i mjesnih zajednica iz sliva rijeke Krivaje uputilo je otvoreni zahtjev premijeru i Vladi Zeničko-dobojskog kantona za raskid koncesije za istraživanje i eksploataciju rude hroma na području Duboštica–Tribija, čiji je vlasnik već spomenuti Miloš Bošnjaković.

Riječ je o još jednom planiranom rudniku na području općine Vareš, čije bi otvaranje moglo imati daleko ozbiljnije posljedice po okoliš i zdravlje ljudi, posebno u slivu rijeke Krivaje u općinama Olovo i Zavidovići.

Organizacije civilnog društva i mjesne zajednice u svom su zahtjevu upozorile premijera i Vladu Zeničko-dobojskog kantona na opasnosti visoko rizične eksploatacije hroma, ali i na nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH te Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Odgovora nadležnih još uvijek nema.

I dok se upozorenja i dokazi o visoko rizičnim rudarskim projektima i kršenjima zakona gomilaju, vlasti Zeničko-dobojskog kantona nastavljaju ignorirati zahtjeve zabrinutih građana, čak i u svjetlu izuzetno ozbiljne zdravstvene situacije u Varešu koja bi, po svemu sudeći, zahtijevala proglašenje vanrednog stanja.