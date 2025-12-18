Košarac za "Avaz": Konaković se ponaša neodgovorno i politički potpuno diletantski

Iako ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković (NiP) tvrdi da je protestnu notu ministra vanjske trgovine Staše Košarca (SNSD) vezano za Trgovsku goru primilo, kako je rekao, osoblje Ministarstva te da nije komunicirao s Košarcem o noti, ponovo je uhvaćen u laži. Naime, ministar Košarac je uredno po procedurama uputio notu, a s njim je u više navrata usmeno komunicirao o protestu zvaničnom Zagrebu u vezi s Trgovskom gorom, a to je i potvrdio u razgovoru za "Dnevni avaz".

Podsjećamo, Hrvatski sabor je donio odluku da se nuklearni otpad odlaže na Čerkezovcu na Trgovskoj gori, što je svega nekoliko stotina metara od BiH, a svega sedam kilometara od centra Bosanskog Novog. - Nijedan banalan izgovor Elmedina Konakovića neće ga amnestirati od odgovornosti za pasivnost i indolentan odnos MVP BiH i diplomatsko-konzularne mreže BiH kada je u pitanju Trgovska gora. Konaković se zaista ponaša neodgovorno i politički potpuno diletantski. Pri tome, on krivce traži u svima u BiH, osim u sebi i Republici Hrvatskoj, za čije interese evidentno radi - rekao je Košarac za "Avaz".

Dodaje da je bezbroj puta upozoravao i apelovao na Ministarstvo vanjskih poslova i DKP mrežu da se aktivno uključe u borbu protiv izgradnje spornog odlagališta na Trgovskoj gori. - Uvjeravali su nas da će dati doprinos, ali u suštini, nismo dobili ništa! Naprotiv, skoro 100 dana su u ladici MVP BiH čuvali protestnu notu, koju sam uputio Hrvatskoj. Sada Konaković pokušava da se opravda, prebacujući odgovornost za blokadu na tobože nižerangirane službenike u MVP-u BiH. Da nije tužno, zaista bi bilo smiješno! Politiku institucije vodi ministar, a ne nižerangirani državni službenici. Nažalost, Konaković očito ne može da kontroliše nijedan proces u instituciji na čijem je čelu. Umjesto da preuzme odgovornost, u pravilu traži izgovore i krivce u drugima za vlastite greške - istakao je Košarac za "Avaz".