Šta je otrovalo mještane sela Pržići i Daštansko: Dr. Ahmed Memić za "Avaz" otkriva nove detalje

Analiza krvi 44 mještana sela Pržići i Daštansko, smještenih u blizini deponije jalovine rudnika DPM Metali, pokazala je prisustvo olova.

Sva 44 analizirana uzorka krvi osoba različitih generacija bila su pozitivna na teški metal koji uzrokuje ozbiljne zdravstvene posljedice, a kod čak 17 osoba zabilježene su vrijednosti koje zahtijevaju hitnu medicinsku reakciju

Određeni simptomi

Ahmed Memić, direktor Doma zdravlja Vareš, govorio je o ovoj pojavi za portal "Avaza".

- Međutim, nama se prije toga niko nije javljao i žalio se na neke simptome osim jedne pacijentice koja se prije nekad žalila kod jednog doktora. S njom je postupano kako medicinska doktirna nalaže. Trovanje olovom može biti akutno i hronično s određenim simptomima. Mi smo poduzeli neke aktivnosti onako kako nam je naloženo iz određene instanci koje u sklopu zdravstvenog sistema u kojem se nalazimo da poduzmemo dalje korake. Dalje treba analizirati krv i eventualno ko ima izražene simptome da se uputi na odgovarajuću specijalističku kliniku ili zavod za toksikologiju - kaže dr. Memić.

Dobro, vi ne možete vjerovatno govoriti u ovom smislu, od čega bi to moglo biti, konstatujemo s dr. Memićem.

- Ja dok ne dobijem kao ljekar, mi se bavimo nekim egzektnim parametrima i nekom jasnom slikom. Kad se dobije jasna slika onda ćemo mi znat prvu epidemiološku. Gdje je ta distribucija, tražimo eventualne putove moguće intoksikacije. Dok ne budemo znali jasne te puteve, odnosno nakon te jasne slike, nećemo moći ni poduzmati neke posebne korake. Ali mi smo predani da ovu situaciju raščistimo, da pomognemo i na kraju krajeva mi se brinemo o zdravlju naših stanovnika, naše opštine.

Pozitivna stvar

Ono što je pozitivna stvar u svemu ovome, mi smo odmah poduzeli te neke mjere učešće sanitarne inspekcije, pa je prvo što je uzorkovana voda na izvorištima koje koristi ti stanovnici. Na izvorištima tim nije pokazano prisustvo olova. Šta je moglo uzrokovat to trovanje olovom, dok ne vidimo koje su vrijednosti, zaista ne možemo špekulisati nikakvim podacima. Poznato je da je Vareš rudarski kraj, ja nemam tu ni neku mineralnu sliku, odnosno geološku sliku, gdje je šta. Nekorektno bi odmah bilo reći da je od ovoga ili onoga, treba sačekati - rekao je dr. Memić.

Na kraju dodaje da se od 350 mještana analizirala krv 44 stanovnika.