Isak i Cameran o jačanju saradnje i zajedničkim aktivnostima FMUP-a i EUFORA-a

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i zamjenikom komandanta EUFOR-a brigadni general Uberto Incise di Cameran razgovarali su danas o jačanju saradnje, sigurnosnoj situaciji i zajedničkim aktivnostima u Bosni i Hercegovini.

Razgovarano je i o nastavku uspješne saradnje između domaćih institucija i misije EUFOR-a sa posebnim naglaskom na koordinaciju aktivnosti, razmjenu informacija i podršku u oblasti sigurnosti i vladavine prava.