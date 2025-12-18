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SARAJEVO

Isak i Cameran o jačanju saradnje i zajedničkim aktivnostima FMUP-a i EUFORA-a

Isak je izrazio zahvalnost EUFOR-u na kontinuiranoj podršci stabilnosti i sigurnosti

Sa sastanka Camerana i Isaka. Fena

FENA

18.12.2025

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i zamjenikom komandanta EUFOR-a brigadni general Uberto Incise di Cameran razgovarali su danas o jačanju saradnje, sigurnosnoj situaciji i zajedničkim aktivnostima u Bosni i Hercegovini.

Razgovarano je i o nastavku uspješne saradnje između domaćih institucija i misije EUFOR-a sa posebnim naglaskom na koordinaciju aktivnosti, razmjenu informacija i podršku u oblasti sigurnosti i vladavine prava.

Isak je izrazio zahvalnost EUFOR-u na kontinuiranoj podršci stabilnosti i sigurnosti, ističući značaj prisustva te misije za očuvanje mira i jačanje povjerenja među institucijama.

Sagovornici su sastanak ocijenili konstruktivnim te potvrdili opredijeljenost za daljnji nastavak i jačanje međusobne saradnje, saopćeno je iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Sastanku je prisustvovao i savjetnik u Komandi EUFOR-a za agencije za provođenje zakona kapetan Fabrice Gruter.

# EUFOR
# RAMO ISAK
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