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SSS BIH

Kurtović: Prihvatili smo povećanje minimalca u skladu s metodologijom, sada se okrećemo borbi za kolektivni ugovor

Njime ćemo definisati određena prava radnika na kvalitetniji način, što se tiče toplog obroka, plata i koeficijenata za sve nivoe obrazovanja

Samir Kurtović - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

18.12.2025

Iako su predstavnici Saveza samostalnih sindikata BiH tražili povećanje minimalca i uvođenje diferencirane stope minimalca u skladu sa stepenom obrazovanja, oni su danas prihvatili povećanje minimalca u skladu s metodologijom koja je uvedena prije nekoliko godina.

Predsjednik SSS BiH Samir Kurtović je kazao da je ovo bio kvalitetan socijalni dijalog s Vladom i poslodavcima te poručio da fokus borbe za radnička prava prebacuju na januar i traženje novog Općeg kolektivnog ugovora.

- Danas smo donijeli jedan zaključak da ćemo mi kao Savez samostalnih sindikata u januaru predložiti Opći kolektivni ugovor. Njime ćemo definisati određena prava radnika na kvalitetniji način, što se tiče toplog obroka, plata i koeficijenata za sve nivoe obrazovanja - rekao je Kurtović.

Naveo je da će na ovaj način nadomjestiti ono što statistički izračun minimalne plaće ne pokriva, a posebno kroz neoporezive dodatke poput toplog obroka.

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# SSS BIH
# SAMIR KURTOVIĆ
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