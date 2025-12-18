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ODGOVARAJUĆE MJERE

Pozder uputila zahtjev inspekciji za hitno postupanje povodom trovanja ljudi u Varešu

Dodaju da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo da se, po okončanju inspekcijskog nadzora, dostave relevantni nalazi i informacije

Nasiha Pozder. FENA

FENA

18.12.2025

 Federalno ministarstvo okoliša i turizma obavijestilo je javnost o poduzetim koracima nakon informacija objavljenih u medijima o rezultatima zdravstvenih ispitivanja stanovništva na području općine Vareš, prema kojima su analizom 44 uzorka krvi različitih dobnih skupina utvrđene zabrinjavajuće vrijednosti olova u krvi.

- Imajući u vidu potencijalno ozbiljne zdravstvene posljedice koje prisustvo olova u krvi može izazvati, federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder uputila je hitan zahtjev Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za provođenje inspekcijskog nadzora u vezi s navedenim slučajem - navode iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Dodaju da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo da se, po okončanju inspekcijskog nadzora, dostave relevantni nalazi i informacije, kako bi se, u skladu s važećim propisima, mogle propisati odgovarajuće mjere, te kako bi javnost bila blagovremeno, transparentno i pouzdano informisana o svim daljnjim koracima.

- Napominjemo da Federalno ministarstvo okoliša i turizma do ovog trenutka nije zaprimilo nikakav službeni upit niti dopis u vezi s navedenim ispitivanjima. Međutim, s obzirom na zabrinutost javnosti, kao i na informacije objavljene u medijima, Federalno ministarstvo okoliša i turizma reagiralo je bez odlaganja, imajući na umu zaštitu zdravlja građana i očuvanje okoliša - navode iz tog Ministarstva, a prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

# VAREŠ
# TROVANJE
# ZAHTJEV
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