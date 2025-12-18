Šta su 2022. utvrdili inspektori: Zašto je Fakultet imao dvije prijave Konakovićevog rada

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH.

Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

“Dnevni avaz” u interesu javnosti u cijelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora.

Članovi Komisije

FELJTON 10:

13. Da li je Elmedin Konaković prijavio, izradio i odbranio završni rad – magistarski rad na drugom ciklusu studija u skladu s Uputstvom za prijavu, izradu i odbranu završnog – magistarskog rada u okviru drugog ciklusa bolonjskog studija, a posebno da se provjeri i utvrdi:

- kada je putem protokola podnio prijavu Nastavno-naučnom vijeću,

- da li je prijava potpisana od kandidata i mentora,

- kada je prijavu za odobrenje teme razmatralo Nastavno-naučno vijeće,

- kada su predloženi i imenovani mentor i članovi Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada,

- kada je magistarski rad zvanično predat,

- kada je podnesen zahtjev za ocjenu i odbranu magistarskog rada Nastavno-naučnom vijeću putem protokola i studentske službe,

- kada je Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada sačinila i dostavila izvještaj o magistarskom radu,

- kada je Nastavno-naučno vijeće donijelo konačnu odluku o usvajanju izvještaja Komisije, odnosno prihvatanju završnog rada i donijela odluku o zakazivanju odbrane,

- kada je zakazana i objavljena javna odbrana magistarskog rada na web-stranici Fakulteta,

- kada je održana odbrana magistarskog rada i da li je uspješno provedena.

Na upit inspektora da se predoče Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu završnog – magistarskog rada u okviru drugog ciklusa bolonjskog studija, pregledu prisutni dekan je izjavio da se procedura prijave i odbrane završnog rada provodila prema Pravilima Fakulteta, odnosno Pravilima studiranja koje donosi Univerzitet u Sarajevu, te da mu nije poznato Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu završnog – magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija.