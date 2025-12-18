Šta su 2022. utvrdili inspektori: Zašto je Fakultet imao dvije prijave Konakovićevog rada

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH.
Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.
“Dnevni avaz” u interesu javnosti u cijelosti objavljuje rezultate inspekcijskog nadzora.
Članovi Komisije
FELJTON 10:
13. Da li je Elmedin Konaković prijavio, izradio i odbranio završni rad – magistarski rad na drugom ciklusu studija u skladu s Uputstvom za prijavu, izradu i odbranu završnog – magistarskog rada u okviru drugog ciklusa bolonjskog studija, a posebno da se provjeri i utvrdi:
- kada je putem protokola podnio prijavu Nastavno-naučnom vijeću,
- da li je prijava potpisana od kandidata i mentora,
- kada je prijavu za odobrenje teme razmatralo Nastavno-naučno vijeće,
- kada su predloženi i imenovani mentor i članovi Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada,
- kada je magistarski rad zvanično predat,
- kada je podnesen zahtjev za ocjenu i odbranu magistarskog rada Nastavno-naučnom vijeću putem protokola i studentske službe,
- kada je Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada sačinila i dostavila izvještaj o magistarskom radu,
- kada je Nastavno-naučno vijeće donijelo konačnu odluku o usvajanju izvještaja Komisije, odnosno prihvatanju završnog rada i donijela odluku o zakazivanju odbrane,
- kada je zakazana i objavljena javna odbrana magistarskog rada na web-stranici Fakulteta,
- kada je održana odbrana magistarskog rada i da li je uspješno provedena.
Na upit inspektora da se predoče Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu završnog – magistarskog rada u okviru drugog ciklusa bolonjskog studija, pregledu prisutni dekan je izjavio da se procedura prijave i odbrane završnog rada provodila prema Pravilima Fakulteta, odnosno Pravilima studiranja koje donosi Univerzitet u Sarajevu, te da mu nije poznato Uputstvo za prijavu, izradu i odbranu završnog – magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija.
Inspektori uvidom u dokumentaciju, koja se nalazi u dosjeu 197/220/4 studenta Elmedina Konakovića, a u odnosu na proceduru prijave i odbrane završnog – magistarskog rada, utvrdili su sljedeće:
Prijava teme za master rad Menadžment u sportu – 120 ECTS studenta Elmedina Konakovića, broja indeksa 197/220/4, naziv teme „Upravljanje promjenama sa usmjerenjem na strategijsko liderstvo“, mentor prof. dr. Izet Rađo, potpisana od strane kandidata, bez datuma prijave i protokola.
Odlukom Vijeća Fakulteta od 29. 2. 2016. godine, protokolisana pod brojem 01-584/16 od 2. 3. 2016. godine usvajaju se teme završnih radova I i II ciklusa studija za akademsku 2015/2016. godinu (mentori, komisija i kandidati) na osnovu dostavljenih prijedloga Katedri. Sastavni dio odluke je i akt broj: 02-540/16 od 26. 2. 2016. godine. Uvidom u teme završnih radova I i II ciklusa Katedre za organizaciju i upravljanje u sportu (120 ECTS) utvrđeno je da je studentu Elmedinu Konakoviću za temu „Upravljanje promjenama sa usmjerenjem na strategijsko liderstvo“ mentor prof. dr. Izet Rađo, te da su članovi Komisije prof. dr. Munir Talović i prof. dr. Nusret Smajlović.
Dana 9. 12. 2016. godine prijavljena je na obrascu MA-01 Prijava Teme za master rad pod naslovom „Upravljanje promjenama sa usmjerenjem na strategijsko liderstvo“ studenta Elmedina Konakovića, sa naznakom mentora prof. dr. Izeta Rađe, sa potpisom.
Zahtjev Elmedina Konakovića od 22. 12. 2016. godine, protokolisan pod brojem 02-434/16 od 22. 12. 2016. godine upućen Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja da se izvrši pregled projekta master rada na temu „Upravljanje promjenama sa usmjerenjem na strategijsko liderstvo“, s prilogom master rada, na kojem je prva strana rada parafirana od strane mentora.
Izvještaj Komisije za ocjenu master rada kandidata Elmedina Konakovića od 6. 1. 2017. godine, protokolisan pod brojem 01-89/17 od 9. 1. 2017. godine, potpisan od strane mentora prof. dr. Izeta Rađe, i predsjednika Komisije prof. dr. Nusreta Smajlovića i člana prof. dr. Munira Talovića, a naslovljen na Vijeće Fakulteta, u kojem Komisija predlaže Vijeću Fakulteta da donese odluku o usvajanju pozitivnog izvještaja o master radu Elmedina Konakovića i odredi datum odbrane istog.
Odlukom Vijeća Fakulteta od 10. 1. 2017. godine, protokolisana pod brojem 01-129/17 od 13. 1. 2017. godine, usvaja se izvještaj Komisije o ocjeni završnog rada II ciklusa studija pod nazivom „Upravljanje promjenama sa usmjerenjem na strategijsko liderstvo“ kandidata Elmedina Konakovića, te se kandidatu odobrava javna odbrana završnog rada, a termin odbrane će biti određen u skladu s Akademskim kalendarom Fakulteta, a Studentska služba se obavezuje da o terminu obavijesti kandidata i članove Komisije.
Ispis e-maila od 17. 1. 2017. godine referenta u Studentskoj službi upućen članovima Komisije u kojem iste obavještava da je odbrana master rada kandidata Elmedina Konakovića pod nazivom „Upravljanje promjenama sa usmjerenjem na strategijsko liderstvo“ planirana za ponedjeljak, 23. 1. 2017. godine, sa početkom u 17 sati.
Zapisnik s odbrane završnog master rada od 23. 1. 2017. godine kandidata Elmedina Konakovića, sa naznakom predsjednika, mentora i člana Komisije, naznakom teme rada, te da je imenovani uspješno odbranio rad s ocjenom 10. Zapisnik je potpisan od strane mentora i članova Komisije.
Smjer školovanje trenera
Nadalje, na traženje inspektora predočena je Knjiga izdatih diploma Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja za II ciklus studija školska 2013, broj knjige 2, iz koje je vidljivo da je pod rednim brojem 370/17, broj dosjea 197/220/4, upisan Konaković Elmedin, koji je upisan na II ciklus studija 2014/2015. godine, na smjeru Menadžment, da je 23. 1. 2017. godine odbranio magistarski rad pod nazivom „Upravljanje promjenama sa usmjerenjem na strategijsko liderstvo“, s evidentiranim mentorom prof. dr. Izet Rađo i Komisijom pred kojom je branjen magistarski rad, i to prof. dr. Nusret Smajlović i prof. dr. Munir Talović, da je stekao naučni stepen magistar menadžmenta, bez potpisa da je diploma preuzeta.
Slijedom navedenog izvršen je i uvid u diplomu Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja broj 370/17 od 2. 12. 2017. godine kojom Konaković Elmedin 23. 1. 2017. godine završio drugi ciklus studija u trajanju od 4 semestra/2 godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, smjer školovanje trenera i kadrova za sport – Menadžment u sportu, te stekao diplomu o stečenoj akademskoj tituli i zvanju magistar menadžmenta u sportu.
Prema Dodatku prethodno naznačenoj diplomi Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja na ime Elmedin Konaković, imenovani je položio ukupno 19 (devetnaest) ispita, od kojih je posljednji završni rad, a koji su ukupno vrednovani sa 120 ECTS kredita.
Nastavit će se.
(U idućem nastavku pročitajte analizu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove)