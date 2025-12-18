Arhitekta Hasan Ćemalović za „Avaz“ o zagađenju: Institucije šute, narod se guši

U Kantonu Sarajevo proglašena je epizoda „Upozorenje“ na prijedlog Stručnog tijela Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS zbog značajnog skoka koncentracija zagađujućih materija u zraku, posebno čestica PM10, koje su na tri mjerne stanice (Otoka, Saraj Polje i Bjelave) tokom dva dana dostizale prosječne vrijednosti od 200 µg/m2, što odgovara pragovima za epizodu “Uzbuna”.
Ugledni arhitekta Hasan Ćemalović za „Avaz“ je kazao da nije optimističan da će situacija promijeniti nabolje jer se ovim problemom nijedna institucija ne bavi ozbiljno, ne rješavaju se problemi ložišta, a o vjetrokoridorima govori godinama i odustao je jer niko ne sluša.
Dugotrajan problem
- Ovaj problem već dugo traje i potreban je projektni zadatak i da se jedno po jedno realizira dugi niz godina. Kada govorimo o zagađenju, najviše spominjemo ložišta, a realnost je da ljudi nemaju novca da uvedu instalacije. U ranijem sistemu, cijeli grad je bio toplificiran, svi su imali gas – kazao je Ćemalović.
Kako ističe, još nije došao čovjek niti sistem koji će ozbiljno sagledati problem i pristupiti rješavanju, a ne da se o ovome priča samo kad je zima.
- Žao mi je, ali nisam optimista. Narod će se još dugo mučiti. Nijedna institucija nije napisala ni deset rečenica o ovom stanju, kako će postupati, a to bi, prije svega, trebala Vlada Kantona – razočarano dodaje Ćemalović.
O vjetrokoridorima je mnogo govorio godinama, ali, kaže, sad je prestao da upozorava jer niko ne sluša niti ozbiljno shvata.
- Sarajevo nije grad gdje bi trebali se graditi visoki objekti. Imamo mi zonu za takve objekte, prema Rajlovcu naprimjer, ali niko neće da uperi prstom i kaže idemo tamo graditi novi grad. Svi vole oko Skenderije, sve kapacitete su usredsredili na taj dio grada – objasnio je Ćemalović.
Zabrana boravka na otvorenom
Dok traje epizoda “Upozorenje”, na snazi su mjere zabrane saobraćaja automobilima i teretnim vozilima čiji motori imaju normu EURO2 i manju u zoni A (četiri gradske općine). Zabranjuje se saobraćaj za teretna motorna vozila (iznad 3,5 tone) na glavnom gradskom pravcu od Baščaršije do Nedžarića, uz preusmjeravanje na alternativne pravce.
Strogo je zabranjeno izvođenje građevinskih radova na otvorenom prostoru, a zabranjena su i javna okupljanja radi zaštite zdravlja ljudi.
Sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije preko 50 kW, koja koriste čvrsta i tečna goriva, dužna su smanjiti temperaturu u prostorijama.
Od danas je na snazi zabrana boravka djece na otvorenom prostoru (veliki i mali odmori), kao i održavanje časova tjelesnog odgoja u školskim dvorištima.
Preporuke
Preporuke Zavoda za javno zdravstvo KS:
l Nositi maske sa zaštitnim respiratornim filterima FFP2, FFP3
l Obezbijediti kvalitetan zrak u zatvorenom prostoru
l Ostanak u zatvorenom prostoru za osjetljivu populaciju (djeca, trudnice, stariji i hronični bolesnici)