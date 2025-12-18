Suđenje Dušku Zoriću, novom braniocu rok do marta 2026. da se upozna s dokazima

Na suđenju Dušku Zoriću za zločine počinjene u prijedorskom selu Zecovi, Sudsko vijeće je novom braniocu dalo rok do marta 2026. da se upozna s dokazima koji su ranije izvedeni.
Prema riječima predsjedavajućeg Sudskog vijeća Šabana Maksumića, Odbrana je svoje dokaze iznijela u ranijem predmetu, te je usaglašeno da se oni prenesu u ovaj postupak.
- Došli smo u fazu dodatnih dokaza, gdje je Odbrana predložila saslušanje svjedoka Ljubiše Četića, koji se nalazi na izdržavanju kazne. Optuženi je zatražio da se promijeni branilac i postavi novi po službenoj dužnosti, što je Sud prihvatio - rekao je Maksumić i dodao kako je predmet prije deset dana preuzeo novi branilac Siniša Dakić.
Ljubiša Četić je zbog zločina u Zecovima osuđen na pet godina zatvora.
Na upit koliko mu je vremena potrebno za pripremu, Dakić je kazao da je već kontaktirao sa tužiocem i bivšim braniocem. Naveo je kako je na suđenju u predmetu “Milunić i ostali” održano 101 ročište i saslušano 100 svjedoka, te je zatražio četiri mjeseca pripreme kako bi se upoznao s dokazima.
Predsjedavajući Sudskog vijeća je rekao kako se neće ponovo izvoditi dokazi koji su ranije izvedeni, te podsjetio kako se na optuženog odnose tri tačke optužnice.
Tužilac Izet Odobašić je kazao kako je u odnosu na optuženog saslušano deset svjedoka i izveden mali broj materijalnih dokaza. Sudsko vijeće je nakon toga donijelo odluku da Odbrana Zorića ima rok do 1. marta 2026. da se upozna s dokazima, a ako uspiju i ranije, da kontaktiraju Sud kako bi se zakazao nastavak suđenja.
Zoriću je suđenje počelo 2015. godine u predmetu u kojem je bio optužen s Milunićem i ostalima za učešće u ubistvima najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti u Zecovima. Postupak protiv njega je razdvojen krajem 2022. godine, nakon što je uhapšen u Njemačkoj zbog drugih krivičnih djela, a BiH je izručen u januaru ove godine, javlja BIRN BiH.