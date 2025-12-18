Suđenje Dušku Zoriću, novom braniocu rok do marta 2026. da se upozna s dokazima

Na suđenju Dušku Zoriću za zločine počinjene u prijedorskom selu Zecovi, Sudsko vijeće je novom braniocu dalo rok do marta 2026. da se upozna s dokazima koji su ranije izvedeni. Prema riječima predsjedavajućeg Sudskog vijeća Šabana Maksumića, Odbrana je svoje dokaze iznijela u ranijem predmetu, te je usaglašeno da se oni prenesu u ovaj postupak.

- Došli smo u fazu dodatnih dokaza, gdje je Odbrana predložila saslušanje svjedoka Ljubiše Četića, koji se nalazi na izdržavanju kazne. Optuženi je zatražio da se promijeni branilac i postavi novi po službenoj dužnosti, što je Sud prihvatio - rekao je Maksumić i dodao kako je predmet prije deset dana preuzeo novi branilac Siniša Dakić. Ljubiša Četić je zbog zločina u Zecovima osuđen na pet godina zatvora. Na upit koliko mu je vremena potrebno za pripremu, Dakić je kazao da je već kontaktirao sa tužiocem i bivšim braniocem. Naveo je kako je na suđenju u predmetu “Milunić i ostali” održano 101 ročište i saslušano 100 svjedoka, te je zatražio četiri mjeseca pripreme kako bi se upoznao s dokazima. Predsjedavajući Sudskog vijeća je rekao kako se neće ponovo izvoditi dokazi koji su ranije izvedeni, te podsjetio kako se na optuženog odnose tri tačke optužnice.