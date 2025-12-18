Sjednica NSRS bit će nastavljena u utorak raspravom o zabrani pušenja u zatvorenim prostorima

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastaviće sa zasjedanjem u utorak, 23. decembra i to raspravom o Prijedlogu zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje kojim se zabranjuje pušenje u svim zatvorenim prostorima.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić, obrazlažući Prijedlog zakona, izjavio je da je predviđena kazna od 1.000 do 2.000 KM za kršenje ove odredbe.

On je dodao da u zatvorenim prostorima moraju biti jasno istaknute oznake sa znakom zabrane, te da se ne smiju držati pepeljare, niti bilo kakve posude u koje bi se mogao odlagati pepeo.

Osim toga, predložena rješenja tretiraju i prodaju i konzumiranje elektronskih cigareta.

Poslanici su prethodno razmotrili Prijedlog zakona o obilježavanju dana žalosti, a razlozi za njegovo donošenje sadržani su u potrebi da se na jednoobrazan i sistematičan način uredi obilježavanje dana žalosti u RS.

Na dnevnom redu 17. redovne sjednice NSRS preostalo je još nekoliko tačaka, a među njima su i izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora o obavljenim revizijama za one budžetske korisnike koji su dobili negativno mišljenje za poslovanje u 2023. godini.

Među njima su i gradovi Banjaluka i Bijeljina.