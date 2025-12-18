Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BANJA LUKA

Sjednica NSRS bit će nastavljena u utorak raspravom o zabrani pušenja u zatvorenim prostorima

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić, obrazlažući Prijedlog zakona, izjavio je da je predviđena kazna od 1.000 do 2.000 KM za kršenje ove odredbe

Održana sjednica. NSRS

FENA

18.12.2025

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastaviće sa zasjedanjem u utorak, 23. decembra i to raspravom o Prijedlogu zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje kojim se zabranjuje pušenje u svim zatvorenim prostorima.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić, obrazlažući Prijedlog zakona, izjavio je da je predviđena kazna od 1.000 do 2.000 KM za kršenje ove odredbe.

On je dodao da u zatvorenim prostorima moraju biti jasno istaknute oznake sa znakom zabrane, te da se ne smiju držati pepeljare, niti bilo kakve posude u koje bi se mogao odlagati pepeo.

Osim toga, predložena rješenja tretiraju i prodaju i konzumiranje elektronskih cigareta.

Poslanici su prethodno razmotrili Prijedlog zakona o obilježavanju dana žalosti, a razlozi za njegovo donošenje sadržani su u potrebi da se na jednoobrazan i sistematičan način uredi obilježavanje dana žalosti u RS.

Na dnevnom redu 17. redovne sjednice NSRS preostalo je još nekoliko tačaka, a među njima su i izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora o obavljenim revizijama za one budžetske korisnike koji su dobili negativno mišljenje za poslovanje u 2023. godini.

Među njima su i gradovi Banjaluka i Bijeljina.

# NSRS
# BANJA LUKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.