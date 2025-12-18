Bećirović se sastao s američkim senatorima: Razgovarali o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u BiH

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u Vašingtonu je razgovarao sa senatorima Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Tomom Tilisom, Džin Šahin i Džefom Merklijem.

Tokom sadržajnog sastanka razgovarano je o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji, kao i o jačanju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i SAD-a.

Bećirović je zahvalio senatorima Tilis, Šahin i Merkli na snažnoj i kontinuiranoj podršci SAD-a Bosni i Hercegovini, naglašavajući da partnerstvo dvije prijateljske države predstavlja važan faktor stabilnosti i sigurnosti u našoj državi, kao i u regiji. Istakao je da je SAD strateški partner i da je za Bosnu i Hercegovinu izuzetno važno da nastavi jačati sveukupne veze s najjačom državom na svijetu.

Član Predsjedništva BiH posebno je ukazao na važnost projekta Južna gasna interkonekcija, koji predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata za Bosnu i Hercegovinu. Istakao je da ovaj projekt ima izuzetan značaj za jačanje energetske sigurnosti države i diversifikaciju izvora snabdijevanja prirodnim gasom. Južna gasna interkonekcija povećava stratešku važnost Bosne i Hercegovine u regionalnim energetskim projektima i doprinosi sveukupnoj stabilnosti energetske mreže u Jugoistočnoj Evropi. Veoma je važno da su zvaničnici SAD-a stavili do znanja kako podržavaju ovaj strateški projekat.

Bećirović je rekao da pojedini lobisti, protivno svim činjenicama, pokušavaju nametnuti lažne narative o Bosni i Hercegovini. Oni pokušavaju namjerno svesti Bošnjake na vjersku skupinu i prikazati ih kao prijetnju. To je opasna propaganda koja je 1990-ih godina dovela do genocida nad Bošnjacima. Zato je bitno u SAD-u i u drugim važnim državama objasniti motive i opasnosti ove propagande.

Senatori su naglasili da SAD ostaju snažan partner i prijatelj Bosne i Hercegovine. Potvrdili su opredijeljenost SAD-a da nastavi pružati podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu ka evropskim i evroatlantskim integracijama, te jačanju vladavine prava, mira i stabilnosti. Također, istakli su posvećenost SAD-a zaštiti ustavnog poretka, nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.