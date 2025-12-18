Vlada KS usvojila odluku o nastavku finansiranja terapije onkološkim pacijentima

Vlada Kantona Sarajevo danas je na sjednici usvojila odluku o nastavku finansiranja terapije onkološkim pacijentima u Kantonu Sarajevo, čime je osiguran kontinuitet liječenja i u 2026. godini.

- Ovo je program Trojke na koji sam iskreno ponosan. Prvi put Kanton Sarajevo je preuzeo finansiranje liječenja onkoloških pacijenata iako je to godinama bila obaveza Federacije Bosne i Hercegovine. Nismo čekali da se nadležnosti razriješe na papiru, jer pacijenti nemaju luksuz čekanja. Od kraja 2024. godine, više od 600 onkoloških pacijenata liječeno je kroz ovaj program. To su ljudi, porodice, nečije majke, očevi, sestre i braća - napisao je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk na svojoj Facebook stranici.

Kako je kazao, godinama su se pacijenti suočavali sa zastarjelim listama onkoloških lijekova, nestašicama citostatika i hormonske terapije, visokim troškovima liječenja i neujednačenom brigom od kantona do kantona.

- Uz tešku dijagnozu, bili su primorani voditi i iscrpljujuću borbu sa sistemom. Za onkološke pacijente u Federaciji BiH svaka odgoda znači izgubljeno vrijeme. A u ovoj borbi, vrijeme često znači život. Zato nastavljamo i u 2026. godini. Dok se ne uspostavi trajno i sistemsko rješenje na federalnom nivou, Kanton Sarajevo ostaje uz svoje pacijente - dodao je Uk.

Zahvalio je ministru zdravstva Kantona Sarajevo Enisu Hasanoviću, direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muameru Kosovcu te svim zdravstvenim radnicima koji svakodnevno brinu da terapija dođe do onih kojima je najpotrebnija.