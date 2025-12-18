Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NUKLEARNI OTPAD

Nakon brojnih reakcija, muk: Čeka se odgovor Zagreba za Trgovsku goru

Iz Hrvatske nisu odgovarali na prozivke, ali ni naše upite koji su bili upućeni Vladi Hrvatske i predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću

Trgovska gora: Mjesto gdje će se odlagati nuklearni otpad. Pixsell

Piše: Sedin Spahic

18.12.2025

Kompletna politička scena u BiH burno je reagirala u utorak i digla sve na noge nakon što je Hrvatska donijela odluku da nuklearni otpad odlaže na lokaciji Čerkezovca na Trgovskoj gori, a već u srijedu nastao je potpuni muk.

Svakog čuda tri dana dosta. To bi mogao biti opis dešavanja na političkoj sceni u BiH vezano za ovu tematiku.

Protestna nota

Podsjećamo, Hrvatski sabor je po hitnoj proceduri usvojio Zakon o izgradnji Centra za upravljanje radioaktivnim otpadom na lokaciji Čerkezovca na Trgovskoj gori.

Inače, riječ je o lokaciji koja je svega nekoliko stotina metara od Bosne i Hercegovine, a nekoliko kilometara od centra Bosanskog Novog. Nakon burnih kritika iz BiH, brojnih saopćenja, situacija se potpuno smirila.

Iz Hrvatske nisu odgovarali na prozivke, ali ni naše upite koji su upućeni Vladi Hrvatske i predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću.

U svemu najviše ispaštaju građani pograničnog područja, koji su protiv odlaganja nuklearnog otpada, a svi strahuju i šta će ovo značiti za krajišku ljepoticu rijeku Unu.

U isto vrijeme jedino još traju prepucavanja ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića (NiP) i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca (SNSD) oko protestne note koja je upućena Hrvatskoj.

Košarac tvrdi da je Konaković 97 dana odugovlačio sa slanjem protestne note, smatrajući da je bila preoštra.

Osim oštrih reakcija, malo je predloženih rješenja kako država treba djelovati u narednom periodu. Da li to znači i neki vid priznavanja poraza ili je nešto drugo u pitanju, ostaje da se vidi.

Tužba protiv Hrvatske

Jedan od rijetkih konkretnih poteza predložila je predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, koja smatra da Predsjedništvo BiH, koje je jedino nadležno za vođenje vanjske politike, treba pokrenuti tužbu protiv Hrvatske pred međunarodnim sudom.

- Ovo pitanje postoji još od 1999. godine i predstavlja vanjskopolitičko pitanje na koje je Predsjedništvo BiH moralo davno da reaguje – navela je Trivić.

# TRGOVSKA GORA
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.