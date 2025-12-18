Nakon brojnih reakcija, muk: Čeka se odgovor Zagreba za Trgovsku goru

Kompletna politička scena u BiH burno je reagirala u utorak i digla sve na noge nakon što je Hrvatska donijela odluku da nuklearni otpad odlaže na lokaciji Čerkezovca na Trgovskoj gori, a već u srijedu nastao je potpuni muk.

Svakog čuda tri dana dosta. To bi mogao biti opis dešavanja na političkoj sceni u BiH vezano za ovu tematiku.

Protestna nota

Podsjećamo, Hrvatski sabor je po hitnoj proceduri usvojio Zakon o izgradnji Centra za upravljanje radioaktivnim otpadom na lokaciji Čerkezovca na Trgovskoj gori.

Inače, riječ je o lokaciji koja je svega nekoliko stotina metara od Bosne i Hercegovine, a nekoliko kilometara od centra Bosanskog Novog. Nakon burnih kritika iz BiH, brojnih saopćenja, situacija se potpuno smirila.

Iz Hrvatske nisu odgovarali na prozivke, ali ni naše upite koji su upućeni Vladi Hrvatske i predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću.

U svemu najviše ispaštaju građani pograničnog područja, koji su protiv odlaganja nuklearnog otpada, a svi strahuju i šta će ovo značiti za krajišku ljepoticu rijeku Unu.

U isto vrijeme jedino još traju prepucavanja ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića (NiP) i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca (SNSD) oko protestne note koja je upućena Hrvatskoj.

Košarac tvrdi da je Konaković 97 dana odugovlačio sa slanjem protestne note, smatrajući da je bila preoštra.