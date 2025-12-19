Jasmila Žbanić, najbolja bh. rediteljica, slavi 51. rođendan

Na današnji dan 1974. godine, rođena je nabolja bosanskohercegovačka rediteljica Jasmila Žbanić. Njen film “Grbavica” je na Berlinskom filmskom festivalu 2006. godine dobio glavnu nagradu Zlatni medvjed kao najbolji film, a potom još dvije nagrade - Nagradu ekumenskog žirija i Nagradu za mir. Osim “Grbavice”, rediteljska filmografija Jasmile Žbanić uključuje dokumentarne filmove: “Made in Sarajevo” (kao dio omnibusa “Noć je, mi svijetlimo”), “Crvene gumene čizme”, “Sjećaš li se Sarajeva”, “Slike s ugla”, “Rođendan”, “Dnevnik graditelja: film o rekonstrukciji Starog mosta” i “Jedan dan u Sarajevu”; kratke igrane filmove: “Ljubav je…”, “Naprijed, nazad” i “Participacija”; igrane filmove: “Autobiografija”, “Poslije, poslije”, “Na putu”, “Otok ljubavi”, “Za one koji ne mogu da govore” … Nominacija za Oskara Godine 2020., Žbanić je snimila film “Quo vadis, Aida?” koji je, kao i mnogi drugi njeni filmovi, nabijen političkim porukama i usredotočen na rat u Bosni i Hercegovini, naročito genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Film je postigao ogroman uspjeh – prikazan je na Venecijanskom festivalu, ušao je u uži izbor od 15 filmova nominiranih za najbolji strani film na 93. dodjeli Oskara, dobitnik je nagrade publike na 50. izdanju Međunarodnog filmskog festivala u Roterdamu i nagrade za najbolji strani film 2021. na Filmskom festivalu u Geteborgu. Također, nominiran za najbolji međunarodni film na 36. dodjeli Nagrade nezavisnog duha te za najbolji strani film i režiju na 74. dodjeli nagrade BAFTA. U sklopu Glavnog programa jubilarnog 80. Venecijanskog filmskog festivala, 6. septembra 2023. godine održana je premijera Jasmiline serije “Znam kako dišeš”, koja je nastala u produkciji BH-Content Laba i “Deblokade”, umjetničkog udruženja koje je Žbanić osnovala s nedavno preminulim suprugom Damirom Ibrahimovićem 1997. godine.

Emili Bronte . Impulsportal.info Emili Bronte . Impulsportal.info

Umrla Emili Bronte, autorica kultnog romana "Orkanski visovi" 1848. - Umrla engleska književnica Emili Bronte (Emily), koja se proslavila romanom "Orkanski visovi" koji je više puta ekraniziran. Zajedno sa sestrama čitav život provela je u zabačenom selu Haworthu. Nekoliko njenih pjesama: “Stari stoic”, “Sjećanje”, “Posljednji stihovi”, ubrajaju se u najbolja ostvarenja engleske poezije. 1851. - Preminuo engleski slikar Džozef Malord Vilijam Tarner (Joseph Mallord William Turner), najveći slikar boje, svjetla, prostora i atmosfere u 19. stoljeću i preteča impresionizma. 1863. - Rođena Milka Trnina, hrvatska operska pjevačica, članica državne opere u Minhenu, prva Tosca londonskog Covent Gardena i njujorške opere Metropolitan. Godine 1923., postala je počasna članica Muzičke akademije u Zagrebu, voditeljica Odsjeka solo pjevanja i članica ispitne komisije. Umrla je od posljedica od upale pluća u Zagrebu 18. maja 1941. godine. 1863. - Engleski pronalazač Frederik Volton (Frederick Walton) u Londonu patentirao linoleum - glatki podni prekrivač. 1901. - Rudolf Hell, njemački izumitelj i inžinjer, koji je patentirao faks i skener u boji, rođen je na današnji dan. 1902. - Rođen engleski pozorišni i filmski glumac Ralf Dejvid Ričardson (Ralph David Richardson), čiju je glumu karakterisala suzdržanost i snažna i sigurna stilska čistota. Filmovi: "Zvučna barijera", "Citadela", "Ana Karenjina", "Pali idol", "Nasljednica", "Ričard III", "Naš čovjek u Havani", "Dr Živago", "Kartum".

Edit Pjaf . Blic.rs Edit Pjaf . Blic.rs

Rođena Edit Pjaf, simbol francuske šansone 1915. - Rođena francuska pjevačica italijanskog porijekla Edit Pjaf (Edith Piaf), nazvana "Mali vrabac", simbol francuske šansone, najpopularnija pjevačica pedesetih godina 20. stoljeća. Uz pjevanje je komponovala šansone i pisala tekstove za njih. Djela: autobiografije "Moj život", "Na balu uspjeha". 1933. - Ivo Serdar, hrvatski filmski i pozorišni glumac, rođen je na današnji dan. Bio je član pozorišta u Varaždinu i Komedije u Zagrebu, a od 1966. igrao je u zagrebačkom HNK-u. Često je glumio na televiziji, uglavnom komične uloge, a nastupao je i na filmu ("Crne ptice", "Slučajni život", "Snađi se druže"). Otac je glumca Igora Serdara. 1953. – U Sarajevu je rođen Jura Stublić, regionalni muzičar i kompozitor. Iz Sarajeva se s porodicom preselio u Zagreb, 1961. godine, gdje je započeo svoje prve muzičke korake. Godine 1979., osnovao je grupu "Film" s kojom je vrlo brzo postigao ogromnu popularnost. 1958. - Rođena Snežana Mišković, poznata i kao Viktorija, srbijanska rok pjevačica. Svoju muzičku karijeru započela je s grupom „Aske“, s kojom je izdala tri albuma i učestvovala na Eurosongu, a proslavila se kao pjevačica i frontmen grupe „Viktorija“, koju je osnovala 1986. godine. 1966. - Italijanski alpski skijaš Alberto Tomba rođen je na današnji dan. U svojoj bogatoj karijeri osvojio je pet olimpijskih medalja, od čega tri zlatne. Poznat je i po nadimku “Tomba la bomba”. Dominirao je svjetskim skijanjem 80-ih i 90-ih godina 20. stoljeća. Tomba je bio miljenik publike, ali i medija, jer je jednako zanimljiv bio na stazi i izvan nje, zbog svoje harizme u javim nastupima.

Marčelo Mastrojani . Stil.kurir.rs Marčelo Mastrojani . Stil.kurir.rs