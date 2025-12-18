Video / Teo Domuz: Da je otac ostao živ ne bi mogao da gleda ovakvu situaciju, manjina sam u svojoj državi

Gost novog izdanja Avazovog intervjua bio je Teo Domuz, na društvenim mrežama poznatiji kao kapetan Teo, do nedavno pripadnik Oružanih snaga BiH i sin legendarnog heroja sa Igmana, Čedomira Bate Domuza.

Teo je 33 godine, praktično skoro cijeli svoj život, proveo u uniformi iako se njegov otac tome protivio. O svemu tome, a i o novom poslu, govorio je u Avazovom intervjuu.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

1' - Kako kaže, časno je nosio uniformu Oružanih snaga BiH, a za Avaz je otkrio kako je došlo do toga da istu zamjeni sa kuharskom keceljom.

2' - To je bio moj dječački san. Otac je govorio da ću biti vojnik samo preko mene mrtvog, a kada je umro, obukao sam je.

3' - Za mene, vojska i uniforma nisu bile posao, to je za mene bio način života, stil življenja. Već četiri, pet godina supruga i ja razmišljamo o tome, pošto je i ona bila u sistemu Oružanih snaga.

4' - Vidio sam da ovakve Oružane snage nisu za mene niti ja za njih. To je za mene bila teška odluka. Jednostavno se više nisam pronalazio u tome.

Istakao je da život vojnika znaju samo oni koji nose tu uniformu.

5' - To je jako častan i pošten posao. Ljudi su malo na nas gledali skeptično, prozivali su nas parazitima, ali kada se dese poplave, klizišta, spašavanja, vidimo koliko naš narod treba pomoć Oružanih snaga i koliko nas u tim situacijama cijene, poštuju i vole.

6' - Ti ljudi znaju u kakvim uslovima rade, sa čime se sve bave, koliko su malo plaćeni za taj posao i sa kakvim se nedostacima susreću, šta sve nemaju i šta sve rade.

7' - Prošlo je pet mjeseci kako je napustio Oružane snage BiH, a na pitanje da li mu fale odgovara:

- Oni koji me dobro znaju izbjegavaju to pitanje jer znaju koliko su za mene Oružane snage nešto posebno. Lagao bih kada bih rekao da mi ne fali, ali uklopio sam se u civilni život.

8' - To smo u vojsci zvali prelazak iz čizama u kravatu, ja sam eto prešao u kecelju.

9' - Domuz je otkrio i kako je došlo do toga da se počne baviti seoskim turizmom i ugostiteljstvom.

- Nažalost u Oružanim snagama BiH veliki broj kolegica i kolega mora da radi nešto dodatno kako bi imali lagodniji život. Tako smo supruga i ja krenuli da se bavimo marketingom i seoskim turizmom, odnosno ugostiteljstvom.

10' - Pitali smo Tea i ko su najčešći posjetioci na Lukomiru.

- Lukomir je jako popularan u zemljama Evrope, pa i svijeta. Imali smo goste iz Islanda, Pakistana, Indije, Nepala, ma nema odakle nema. Dešava se da naveče u Lukomiru imate više Čeha, Slovaka i Poljaka, nego nas. Velika je posjećenost zaista – objašnjava.

11' - Korisnike društvenih mreža, posebno TikToka, Teo i njegova porodica nasmijavaju do suza. Istakao je da nikada ni u snu nije slutio da će steći taj nivo popularnosti i da će zarađivati od društvenih mreža.

12' - Sve je počelo u koroni kada su supruga i dvije kćerke objavile video. Snimili smo jedan video bez veze, pa drugi, teći, četvrti i to je postalo viralno.

13' - Majka i punica na početku nisu htjele da snimaju, a onda su se navikle. Supruga je isto bila skeptična.

14' - Mene često pitaju odakle ti inspiracija. Kažem nije to inspiracija, to se jednostavno desi i ja samo upalim kameru i kažem „haj sad ponovo“.

15' - Domuz je objasnio i šta je ono što publika voli, ali je otkrio i da li je nekada odbio saradnju.

16' - Moji najviralniji klipovi sa milionskim pregledima su bili slučajni. Primjetio sam da je viralnije što je prirodnije, bez svjetala, montaže itd. Kad je video jednostavan i narodski on je viralan.

17' - Bilo je raznih ponuda, ali imam četvero djece i stvari koje nisu za moju djecu ne prihvatam da sarađujem sa takvim kompanijama.

18' - Na pitanje da li može da se živi od društvenih mreža Teo odgovara da može, ali da se oni nisu oslonili samo na društvene mreže.

19' - Ima primjera na TikToku koji imaju stotine hiljada pratilaca, ali ti ljudi nikada nisu iskoristili tu popularnost i ostvarili saradnje, jer to nisu profili koje bi angažovala neka kompanija. Ne mora značiti da ako neko ima više pratilaca da više i zarađuje. Bitan je zdrav sadržaj – objašnjava.

20' - Spojili smo digitalni marketing i seoski turizam.

22' - Supruga mu je najveća podrška, pa smo ga pitali koja je njihova ljubavna priča i kako su se upoznali.

23' - Supruga je moja podrška od našeg prvog dana, a to je bilo prije nekih 10, 11 godina. Bio sam na službi na Dubravama u Tuzli. Imao sam jedan brak prije nje, bio sam u fazi razvoda i upoznao sam nju u trenutku kada mi je zaista trebala podrška nekoga ko će stati uz mene.

24' - Bila mi je podrška na svaki mogući način i sa mojim curicama iz prvog braka. Sada imamo skupa dvoje djece i nas šestoro činimo tu neku malu zajednicu. Uradila je neke stvari za mene koje dobar dio djevojaka i žena ne bi uradio na taj način u tim godinama.

25' - Domuz je otkrio i to da je njegova supruga bila sklona odlasku iz BiH, ali da je vrijeme provedeno sa njim promijenilo to mišljenje.

- Ja sam neko ko ovu državu nikada ne bih napustio, jedino ne daj Bože neke teške muke.

26' - Izbjegavam te teme jer boračka populacija i ti ljudi koji su ostavili dijelove tijela i izgubili svoje najmilije su na marginama. Ti ljudi zaista nisu zaslužili ovo što doživljavaju danas. Moj otac da je ostao živ ne bi mogao da gleda ovakvu situaciju i on bi bio razočaran mada on nijedne sekunde nije razmišljao kada je krenuo u sve to, znao je za šta se bori, znao je i da će poginuti. On je rekao: „Kad poginem sahranite me na Brezovači, ako preživim neću silaziti sa Igmana".

27' - Uh, teško pitanje. Znam da mi nije dao da obučem uniformu. Volio bih ga pitati da li je ljut na mene što sam mimo njegove želje obukao uniformu. Poginuo je kao jako mlad.

28' - Razmišljao sam šta bih ja uradio da sam bio u njegovim cipelama. Pitao bih ga zašto baš ti, zar si morao ti? Znao bih odgovor, ali volio bih da rasčistim. Nekad mislim da je manje razmišljao o nama, a više o akcijama i borbama. Ali kada sam obukao uniformu nekako sam ga shvatio.

29' - Rekao bi mi "školovan sam da proganjam šljam i na tom putu bih poginuo". To je bila njegova rečenica koje se držao. Dijelio je ljude samo na dobre i loše.

30' - Ja kao Bosanac i Hercegovac, tako se izjašnjavam, ne mogu biti predsjednik ove države, ne mogu biti general Oružanih snaga, a cilj svakog vojnika je da postane general. Ja nisam imao tu mogućnost nikako, htio to ili ne. Nisam imao ustavno pravo, jer sam ja kao Bosanac i Hercegovac, nažalost manjina u svojoj državi.

31' - Za kraj je odgovorio na pitanje da li bi svojoj djeci branio da obuku uniformu, kao što je njemu njegov otac.

32' - Ne bih im branio sad da kažem „ne može“, ali bih uradio sve da je ne obuku. Volio bi da djeci prenesem iste stvari koje je otac prenio na mene i sestru, a to je prije svega da ljude dijele na dobre i loše. Druga stvar je da vole i poštuju svoju domovinu jer mi druge nemamo

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