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U ZGRADI INSTITUCIJA BIH

U Sarajevu upriličen Božićni prijem Borjane Krišto: Pogledajte ko je sve došao

Krišto se pozdravila sa prisutnima, nakon čega im se obratila kazavši kako joj je iznimna čast da su zajedno okupljeni u susret 4. adventskoj nedjelji

Sa večerašnjeg prijema - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+59
A. O.

18.12.2025

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovina Borjana Krišto organizovala je večeras tradicionalni Božićni prijem u zgradi institucija BiH, a na prijemu su se pojavile brojne zvanice iz politike, kao i veliki broj članova diplomatskog i vjerskog kora te privrednog života BiH.

Krišto se pozdravila sa prisutnima, nakon čega im se obratila kazavši kako joj je iznimna čast da su zajedno okupljeni u susret 4. adventskoj nedjelji i isčekivanju Hristova rođenja te im je uputila toplu dobrodošlicu.

Prijemu su, između ostalih, prisustvovali lider HDZ-a BiH Dragan Čović, predsjednica FBiH Lidija Bradara, ministar finansija BiH Toni Kraljević, član Kolegija PDSBIH Marinko Čavara, ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto, nadbiskup Tomo Vukšić.

Također, među prisutnima su visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt), šef delegacije EU Luiđi Soreka (Luigi Sorreca), američki otpravnik poslova u BiH Džon Ginkel (John).

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# BOŽIĆNI PRIJEM
# BORJANA KRIŠTO
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