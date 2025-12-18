U Sarajevu upriličen Božićni prijem Borjane Krišto: Pogledajte ko je sve došao

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovina Borjana Krišto organizovala je večeras tradicionalni Božićni prijem u zgradi institucija BiH, a na prijemu su se pojavile brojne zvanice iz politike, kao i veliki broj članova diplomatskog i vjerskog kora te privrednog života BiH.

Krišto se pozdravila sa prisutnima, nakon čega im se obratila kazavši kako joj je iznimna čast da su zajedno okupljeni u susret 4. adventskoj nedjelji i isčekivanju Hristova rođenja te im je uputila toplu dobrodošlicu.

Prijemu su, između ostalih, prisustvovali lider HDZ-a BiH Dragan Čović, predsjednica FBiH Lidija Bradara, ministar finansija BiH Toni Kraljević, član Kolegija PDSBIH Marinko Čavara, ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto, nadbiskup Tomo Vukšić.