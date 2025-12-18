Krišto: Jednakopravnost konstutivnih naroda ključ opstanka BiH

- U ovoj večeri prisjetimo se svih koji podnose žrtvu širom svijeta, koji su bez toplog doma i koji osjećaju bol i patnju. Pomolimo se da njihova žrtva u novom danu postane radost i da ovaj Božić njihovim životima podari smisao. Svjesna sam da ne možemo mnogo učiniti na globalnom nivou, ali nadati se dobru i činiti ga – to je najmanje što s ljudske strane možemo – kazala je Krišto tokom obraćanja.

Osvrnula se na proteklu godinu ističući da je bilo godina dobrih stvari i uspjeha.

- Neko će reći da je bilo zastoja i blokada. To nikada nije bio model na koji sam pristajala, a optimizam koji sam toliko puta isticala bio je nit vodilja da kroz dijalog i međusobno uvažavanje pravimo iskorake. Pogotovo u onim trenucima kad se činilo da ne možemo naprijed. Bilo je teško, ali smo pronalazili načine – istakla je.

Također je navela da je predanost dužnostima koje obavljaju i odgovornost prema svemu što rade dalo rezultate i u ovoj godini.

- Krenuli smo putem koji našoj domovini otvara višestruka vrata koja će doprinijeti da postane ono što ona i zaslužuje biti, moderna europska zemlja tri konstitutivna naroda i svih građana gdje za svakog ima dovoljno mjesta da živi i prostora da djeluje. Nemojmo dopustiti da nas sutra pita gdje smo bili danas. E to je odgovornost i predanost koju sam toliko puta naglašavala. I dalje ću to činiti, a sada znate i glavni razlog zašto – istakla je.