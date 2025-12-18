Nikšić: Pokazali smo da smo vlada kojoj se može vjerovati

Javna tribina SDP-a BiH na kojoj su predstavljeni rezultati rada kadrova te stranke na svim nivoima vlasti, dosadašnji projekti, kao i planovi za naredni period, održana je u četvrtak navečer u Narodnom pozorištu u Mostaru.

Po riječima predsjednik SDP-a BiH i premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, ono što je obilježilo godinu na izmaku i situaciju u BiH je minimalna plata koja je krajem prošle godine utvrđena na nivou od 1000 maraka te realizacija obećanja o prvom krugu smanjivanja doprinosa koje, kako je kazao, od 2009. godine nikad niko nije "dohvatio", a svi su pričali o tome.

- Ona priča o kataklizmi, o 1000 radnih mjesta bez kojih će ostati građani Federacije BiH, o gašenju kompanija pokazala se promašajem. I danas smo imali sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća na kojoj se vidjelo da je, ne samo mišljenje Vlade, nego i poslodavaca da su svi ti potezi bili opravdani i da nisu izazvali nikakve potrese. Nadam se da završetkom budžeta krajem godine i usvajanjem Zakona o fiskalizaciji transakciji u Federaciji BiH zaokružujemo jedan posao i obećanja koja smo dali građanima FBiH. Nakon početka primjene fiskalizacije ići će još jedan krug smanjivanja doprinosa, što bi u konačnici trebalo da omogući našim poslodavcima da budu konkurentni na tržištu, da imaju smanjeno opterećenje rada i naravno da to usmjerimo prema radnicima i njihovom standardu - kazao je Nikšić u izjavi za novinare.

Osvrnuo se na i planirani rast penzija te na buduća ulaganja, naglasivši kako po svemu onom što je učinjeno pokazuju da su vlada kojoj se može vjerovati.

- Imamo vrlo jasan, precizno utvrđen zakon koji će omogućiti rast penzija u sljedećoj godini od 17 posto, što je također na nekom historijskom nivou. Naravno, ne mislimo da se time rješavaju svi problemi, još uvijek će trebati učiniti puno poteza kako bi ta naša najugroženija populacija penzionera dostigla neki standard odgovarajući za život, ali u svakom slučaju pokazujemo da smo Vlada kojoj se može vjerovati. Da bi se sve ovo rješavalo kroz fiskalne zakone, kroz prihode u FBiH neophodno je nastaviti investicione cikluse u putnu infrastrukturu, omogućiti našim privrednicima da investiraju i otvaraju nova radna mjesta te da kroz to stvaramo pretpostavke da ljudi ne idu vani da traže egzistenciju, nego da se iz inostranstva vraćaju u Federaciju BiH - poručio je Nikšić.

Na tribini je učestvovao i ministar odbrane BiH Zukan Helez, koji je naglasio kako su u Ministarstvu odbrane urađene neke stvari koje nisu bile urađene od njegovog osnivanja te da su po prvi put krenuli u opremanje i naoružavanje Oružanih snaga (OS) BiH.

- Predsjedništvo BiH je donijelo jedan akt - Plan modernizacije za desetogodišnji period, od 2017. do 2027. godine, međutim prije mog dolaska ništa nije bilo nabavljeno, ni obnovljeno. Tako je bilo nastavljeno i u mom mandatu, bila je blokada na Vijeću ministara BiH. Međutim sa našim partnerima i uštedom iz Ministarstva iz vlastitih sredstava uspjeli smo da napravimo nekoliko velikih stvari. Uplatili smo šest novih helikoptera, i u narednom periodu duži niz godina nama više neće trebati helikoptera. Nabavili smo četiri transportera, plan je nabaviti još 16, također novih, nabavljamo uniformu i do sada smo nabavili šest hiljada terenskih, modernih uniformi po NATO standardima. Stalno radimo na poboljšanju uslova boravka i rada pripadnika Oružanih snaga, a dostigli smo i evropski nivo da je 11 posto žena unutar pripadnika Oružanih snaga - istakao je Helez.

Po njegovim riječima, uskoro trebaju stići i savremeni dronovi, a naredne godine stići će i dva od planiranih šest helikoptera.

- Uglavnom, Oružane snage nikad nisu bile spremnije i nikad plata pripadnika Oružanih snaga nije bila povećana, kao sad u mom mandatu - naglasio je Helez.

Javnu tribinu, koja je održana u mostarskom Narodnom pozorištu, organizirali su Kantonalni i Gradski odbor SDP-a BiH Mostar, a uz kadrove SDP-a na svim nivoima vlasti, ona je okupila i brojne simpatizere te stranke, kao i zainteresirane građane.