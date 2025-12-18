Banja Luka večeras najzagađeniji grad u Bosni i Hercegovini

Prema podacima od 19.00 sati Banja Luka je sa indeksom kvaliteta zraka od čak 479 najzagađeniji grad u Bosni i Hercegovini i zrak je trenutno opasan za stanovništvo. Također kvalitet zraka je izuzetno loš i opasan za stanovništvo i na području Visokog sa indeksom 342; Kaknja 332; Travnika 319; te Sarajeva i Doboja sa indeksima 317 i 314.

Na području navedenih gradova upozorava se na ozbiljne posljedice moguće za cjelokupno stanovništvo. Tokom boravka vani treba izbjegavati bilo kakve napore. Najugroženije kategorije stanovništva: trudnice, stare osobe i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima, morale bi ostati u zatvorenom.

Na području Zenice i Maglaja zrak je večeras također vrlo nezdrav za stanovništvo sa indeksima 220 i 206.

Na području tih gradova kod osoba s respiratornim oboljenjima poput astme moguća značajna pojačanja simptoma i intenziteta bolesti. Povećana vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva! Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji, moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka vani. I svi ostali morali bi izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.

Zrak je nezdrav za stanovništvo i na području Tuzle gdje je indeks kvaliteta zraka u 19.00 sati iznosio 199; Broda i Prijedora sa indeksima 198 i 194; Gacka u kojem je indeks iznosio 177; te Vogošće i Lukavca sa indeksima 163 i

162, objavljeno je na web stranici nevladine organizacije Eko Akcija.

Na području navedenih gradova moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani. trebali bi izbjegavati i svi ostali.

Indeks kvalitete zraka temelji se na mjerenju čestica ( PM2.5 i PM10), ozona (O3), dušikovog dioksida (NO2), sumpornog dioksida (SO2) i emisije ugljičnog monoksida (CO).

PM - "particulate metter" ili partikularne su vrlo sitne i golom oku nevidljive čestice, a broj označava njihovu veličinu.

Vrijednost indeksa kvaliteta zraka od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.