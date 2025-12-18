Nešković: Glasovima SDS-a i PDP-a osigurano 53 miliona KM za projekte u RS

Delegat u Klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Želimir Nešković odbacio je optužbe predsjednika SNSD-a i bivšeg predsjednika RS-a Milorada Dodika, ocijenivši ih pokušajem prikrivanja političkog neuspjeha.

Istakao je da su glasovi SDS-a i PDP-a omogućili obezbjeđivanje 53 miliona KM iz Saudijskog fonda za Studentski centar u Foči i Naučno-tehnološki park u Banjoj Luci.

Nešković je naglasio da SNSD nije podržao ove projekte, iako se sada predstavlja kao zaštitnik interesa Republike Srpske.

Dodao je da se interesi Republike Srpske brane konkretnim rezultatima, a ne praznim parolama.

Na kraju je upitao Dodika hoće li biti tradicionalne proslave 9. januara u Banjoj Luci ili je patriotizam ostao samo na riječima, saopćeno je iz SDS-a.