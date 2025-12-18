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PRIJEVREMENI IZBORI U RS

CIK odbio zahtjeve SDS-a za ponovno brojanje na 140 birališta i za poništenje izbora na tim biračkim mjestima

Zahtjev je podnesen nakon što su prije tri dana potvrđeni rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske

Sjednica CIK-a. Fena

M. Až.

18.12.2025

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) na današnjoj trećoj održanoj sjednici odbila je kao neosnovan zahtjev Srpske demokratske stranke (SDS) za ponovno brojanje glasova na 140 biračkih mjesta. Zahtjev je podnesen nakon što su prije tri dana potvrđeni rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, održanih 23. novembra.

Prema zvanično utvrđenim rezultatima, kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je veći broj glasova u odnosu na kandidata SDS-a Branka Blanušu. Nakon objave rezultata ostavljeni su zakonom propisani rokovi za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasova, kao i prigovora na tačnost objavljenih izbornih rezultata.

SDS je zatražio ponovno brojanje glasova na biračkim mjestima u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu, Prijedoru, Ugljeviku, Višegradu i Bosanskoj Dubici.

- Nema osnova da se udovolji ovom zahtjevu. Navodi kojima se traži ponovno brojanje glasačkih listića su paušalni - navedeno je u obrazloženju tokom sjednice CIK-a.

Centralna izborna komisija je potom odbacila kao nedopušten i zahtjev SDS-a da se na istih 140 biračkih mjesta ponište izbori.

- CIK može donijeti odluku po službenoj dužnosti. Komisija je već poduzimala mjere u cilju provjere i otklanjanja eventualnih nepravilnosti, uključujući naredbe za ponovno brojanje, otvaranje vreća i grafološko vještačenje potpisa. Te aktivnosti bit će nastavljene i u narednom periodu - saopćeno je na sjednici.

Kao nedopušten odbijen je i prigovor Gradskog odbora SDS-a u Zvorniku, koji se odnosio na navodnu povredu izbornog procesa na jednom biračkom mjestu.

- Podnesak je nedopušten jer ga nije podnijelo ovlašteno lice - navedeno je u obrazloženju odluke.

# SDS
# CIK BIH
# IZBORI 2025
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