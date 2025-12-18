Izetbegović: Meni su kazali pred pregovore u Neumu da je i moj otac morao da napravi neke ustupke

U Velikoj sali Kulturno-sportskog centra Zavidovići održana je tribina Stranke demokratske akcije, na kojoj su, nakon uvodnih obraćanja gradonačelnice Zavidovića Erne Merdić Smailhodžić i premijera ZDK Nezira Pivića, u okviru panel diskusije govorili predsjednik SDA Bakir Izetbegović, potpredsjednik SDA Mirsad Zaimović i predsjednik KO SDA ZDK Nermin Mandra.

Izetbegović je, odgovarajući na pitanje o pritiscima na SDA koji su rezultirali izbacivanjem iz vlasti na državnom i entitetskom nivou, kazao da je takav odnos sudbina bošnjačkog naroda.

- Šta je njima bio cilj? Jedno je bilo da se izađe u susret zahtjevima HDZ-a, da se izjednače bošnjački i hrvatski korpus, da definitivno dobiju paritet svugdje. A drugo jeste dominacija nad nama. Meni su kazali pred pregovore u Neumu da je i moj otac morao da napravi neke ustupke, da se ne mora uvijek pobijediti na izborima, da popustim, da damo neke ustupke. I, kada ja to nisam uradio kako su zamislili, onda su krenuli frontalno na nas. Međutim, izdržali smo taj pritisak i iz svega izašli jači - kazao je Izetbegović.

Podsjetio je Izetbegović na ranije pozive SDA na formiranje snažnog probosanskog bloka koji bi se efikasno suprotstavio destruktivnim antidržavnim politikama, te na odnos stranaka Trojke koje su takve pozive odbijale zbog sebičnosti i želje za pozicijama u vlasti.

- Trojka je dopustila da, zarad ulaska u vlast, prodaju državne interese. Promijenili su Ustav na jedan dan. To je poniženje. Ustav je temelj. Pristali su da se on suspenduje na jedan dan da bi oni ušli u vlast. Pristali su i na izmjene Izbornog zakona na dan izbora. Onda su čitave sektore prepuštali SNSD-u i HDZ-u. Sigurnosni sektor, finansijski sektor, kompletna izgradnju cesta u FBiH... A onda smo saznali da su Autoceste FBiH predali HDZ-u da bi imenovali direktora FUP-a preko kojeg će 'spengavati' - izjavio je Izetbegović.

Primjer Esada Hume

Izdvojio je primjer Esada Hume, heroja odbrane Mostara, kojeg je Trojka smijenila kako bi poziciju direktora Fonda za zaštitu okoliša FBiH prepustila HDZ-u.

- I nastavljaju da to rade uprkos upozorenjima. Izdali su vlastite principe i vlastita obećanja. Toliko su pričali o nekom tronošcu SDA, HDZ-a i SNSD-a, a ustvari su samo gledali kako da se ukrcaju, da sjednu na mjesto SDA. Obećali su tzv. meritokratiju. A poslije su počeli imenovati karikaturalne osobe. Obećali su žestoku borbu protiv korupcije. Trojica ministara iz Vlade KS su hapšeni. Imamo dokumentovane veze predsjednika NiP-a sa narko kartelom. Imamo direktora FUP-a koji dobija zadatke da 'spengava' ljude - kazao je predsjednik SDA.

Odnos međunarodne zajednice

Odnos međunarodne zajednice prema SDA se, konstatovao je Izetbegović, potpuno promijenio u posljednje vrijeme.

- Izbjegavali su nas, a onda su počeli svi da dolaze. Zašto to rade? Zato što je ovaj eksperiment sa Trojkom otvorio oči i narodu i međunarodnoj zajednici. A međunarodnoj zajednici je u interesu da se ova zemlja stabilizira. A to ne može bez snažne stranke, ne može bez SDA - poručio je Izetbegović.

Ukazao je predsjednik SDA na uspješan rad Vlade ZDK predvođene premijerom Nezirom Pivićem, koji, uprkos mnogo manjem budžetu u odnosu na onaj kojim raspolaže Kanton Sarajevo, pravi daleko bolje rezultate i ne suočava se sa akumuliranjem dugova dobavljačima kao što je to slučaj u Kantonu Sarajevo. Također je sa konkretnim brojkama i ekonomskim parametrima uporedio i rad Vlade Fadila Novalića u odnosu na rad aktuelne Vlade FBiH, naglasivši negativne trendove kojima građani FBiH svjedoče u posljednje dvije godine.

Odgovarajući na pitanje o zaustavljanju takvih negativnih trendova, Izetbegović je kazao da će prva polovina mandata proći u zaustavljanju, kako je kazao, kola koja idu nizbrdo.

- Zatim se može jako brzo sustizati i prestizati, i imati dva mandata koja će biti najbolja u postdejtonskom periodu. Ovo stanje koje sada imamo je takvo zbog neodgovornosti i sebičnosti političara. Šta god da je dobro za BiH, Dodik zaustavlja. Čović ima svoje zahtjeve. Trojka se snašla kako se snašla. Odnosno nije se snašla. Svi su parametri u padu, sve polako tone. Kada preuzmemo vlast, to će biti kao da se spuste kočnice koje su smarale našu privredu. I BiH će ubrzano sustizati zemlje regije koje su trenutno ispred nas. Radit ćemo na masovnoj izgradnji cesta, autocesta, energetske infrastrukture, razvijati turizam, izaći u susret našim privrednicima. Oni su vrlo žilavi i snažni jer su izrasli u teškim okolnostima. Samo im treba pomoći brzim reakcijama. Mi smo tu da služimo narodu i mi njima treba da pomognemo da brzo razvijaju poslove i zapošljavaju ljude - kazao je Izetbegović.

Značaj evropskog puta

U kontekstu napretka države istaknuo je značaj evropskog puta, ali ne samo zbog članstva u Evropskoj uniji već zbog reformi koje je neophodno provoditi na tom putu. Izdvojio je primjere Bugarske i Rumunije koje su značajno unaprijedile standard građana i ekonomske parametre nakon ulaska u EU.

- Ono što vam ovaj put obećavam je: dva mandata, dupla plaća i penzija - poručio je Izetbegović.

Osvrnuo se predsjednik SDA i na specijalni rat koji se na talasu islamofobije vodi protiv Bošnjaka, te na optužbe za „pokušaj muslimanske dominacije nad kršćanima“ i kritike na račun Alije Izetbegovića zbog potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

- Odgovor na laž je istina, a ona je na našoj strani. Da bi neku laž etablirali, to je kao da idete uzbrdo. Istina je da je podjela BiH dogovarana u Karađorđevu, a da su to Alija, ljudi oko njega i Armija RBiH zaustavili. Pri tome nikada nismo izgubili obraz. Nismo se upuštali u zločine. Istina je da nakon rata oni dijelovi BiH koje je Armija branila danas nose 70 posto privrede BiH. Dvije sarajevske općine imaju veći promet od cijelog entiteta RS. Kada je u pitanju "dominacija muslimana nad kršćanima", to je za nas smiješno, ali ima islamofoba u svijetu koji u to mogu povjerovati. Uvijek će se naći neko uho koje voli čuti tu tezu. Zna se ko je napravio zločine, ko ih je zaustavljao - kazao je