Sportski novinar Salko Grebović: Uzor su mi roditelji

Ime i prezime: Salko Grebović.

Datum i mjesto rođenja: 5. juni 1997., Sarajevo.

Šta prvo uradite kada se probudite: Umijem se i operem zube.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Radio bih s automobilima.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Redar na bazenu.

Kada biste mogli ponijeti samo jednu stvar na pusti otok, šta bi to bilo: Mobitel.

Šta gledate na televiziji: Sport i filmove.

Šta Vas nervira: Rijetko se iznerviram.

Najdraži grad: Stolac.

Najbolji poklon koji ste dobili: Sat.

Čega se plašite: Smrti voljenih osoba.

S kim najradije pijete kafu: S djevojkom.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Plava.

Ko Vam je uzor: Moji roditelji.

Najdraži pisac: Mak Dizdar.

Da imate mogućnost da mijenjate stanje u svijetu: Prekinuo bih sve ratove.

Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin.

Omiljena pjesma: "Vojnik sreće", Dino Merlin.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Cirkus Columbia", Ivica Đikić.

Tim za koji navijate: FK Sarajevo.

Omiljena narodna izreka: "Novac je dobar sluga, al' loš gospodar".

Koje pitanje najviše mrzite: Nema ga.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Brajan Krenston (Bryan Cranston) iz Brejking beda (Breaking Bad).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Indiju.