Sportski novinar Salko Grebović: Uzor su mi roditelji

Ime i prezime: Salko Grebović.
Datum i mjesto rođenja: 5. juni 1997., Sarajevo.
Šta prvo uradite kada se probudite: Umijem se i operem zube.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Radio bih s automobilima.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Redar na bazenu.
Kada biste mogli ponijeti samo jednu stvar na pusti otok, šta bi to bilo: Mobitel.
Šta gledate na televiziji: Sport i filmove.
Šta Vas nervira: Rijetko se iznerviram.
Najdraži grad: Stolac.
Najbolji poklon koji ste dobili: Sat.
Čega se plašite: Smrti voljenih osoba.
S kim najradije pijete kafu: S djevojkom.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Plava.
Ko Vam je uzor: Moji roditelji.
Najdraži pisac: Mak Dizdar.
Da imate mogućnost da mijenjate stanje u svijetu: Prekinuo bih sve ratove.
Omiljeni muzičar ili bend: Dino Merlin.
Omiljena pjesma: "Vojnik sreće", Dino Merlin.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Cirkus Columbia", Ivica Đikić.
Tim za koji navijate: FK Sarajevo.
Omiljena narodna izreka: "Novac je dobar sluga, al' loš gospodar".
Koje pitanje najviše mrzite: Nema ga.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Brajan Krenston (Bryan Cranston) iz Brejking beda (Breaking Bad).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Indiju.