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Murtezić za "Avaz" o izmjenama Krivičnog zakona u RS: Sada se javlja pitanje jednakosti građana BiH pred zakonom

Murtezić podsjeća da i u Krivičnom zakonu FBiH postoje odredbe gotovo identične ovima koje su osporene i izmijenjene u RS

Arben Murtezić. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

19.12.2025

Imajući u vidu raniju odluku Ustavnog suda RS, ovo je logičan slijed, izjavio je za "Avaz" pravni stručnjak Arben Murtezić komentirajući izmjene Krivičnog zakona, usvojene u NSRS kojima je ukinuta mogućnost automatskog odobravanja otkupa kazni zatvora do godinu dana. Izmjenama je definirano da će sud o svakom takvom zahtjevu odlučivati pojedinačno, a uvodi se mogućnost zamjene kazne za rad u javnom interesu, kako bi se prekinula praksa po kojoj su samo imućniji mogli ostati na slobodi.

- Zaista, nedostatak individualizacija kazne, ograničenje dispozicije suda kroz propisivanje samo određenih djela za koja se kazna praktično automatski ne zamjenjuje i ostalo što je navedeno u obrazloženju Ustavnog suda Republike Srpske i jesu ozbiljni problemi. Novo rješenje kojim bi se ovi problemi trebali otkloniti će sigurno dodatno opteretiti sudove, ali adekvatna sankcija i jeste ultimativni cilj svakog krivičnog postupka koji završi osuđujućom presudom. U SAD se recimo kazna izriče na posebnom ročištu nakon presude o krivnji, često i mjesecima poslije dok posebni službenici ne istraže sve životne okolnosti i ličnost osuđenog, jer je toliko toga važno za pravičnu i adekvatnu kaznu - kazao nam je Murtezić.

Nakon izmjena krivičnog zakona u RS otvara se pitanje neujednačenosti pravnih propisa u Bosni i Hercegovini. Murtezić podsjeća da i u Krivičnom zakonu FBiH postoje odredbe gotovo identične ovima koje su osporene i izmijenjene u RS.

- Zaista se javlja pitanje jednakosti građana pred zakonom. Nije neobično u složenim državama da postoje određene razlike, ali ovdje se radi o ograničenju fundamentalnog prava na slobodu i ujednačenost. To je jedan od ključnih imperativa i o tome se treba ozbiljno raspravljati - ističe Murtezić za "Avaz".

# NSRS
# ARBEN MURTEZIĆ
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