Umjereno oblačno vrijeme danas, dnevna temperatura do 16 stepeni na sjeveru zemlje

Jutros u Bosni i Hercegovini umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Sokolac -3; Sanski Most 0; Banja Luka, Bijeljina, Srebrenica 1; Bugojno, Jajce, Prijedor, Tuzla 2; Livno, Sarajevo, Zenica 3; Doboj, Zvornik 4; Drvar 5; Trebinje 6; Mostar 8; Gradačac 11; Bihać 12; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 951 hPa, za 7 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama, veći dio dana, magla. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14, na jugu, ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu do 16 °C. U područjima sa dugotrajnom maglom temperatura između 3 i 6 °C.

U Sarajevu sunčano. U nižim dijelovima grada, veći dio dana, magla. Dnevna temperatura zraka oko 9 °C.

Nastavlja se period relativno povoljnijih biometeoroloških prilika. Nakon prohladnog, u unutrašnjosti maglovitog jutra, kada je neophodno posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od nižih temperatura, danju će otopliti i biće ugodnije. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji i ne izlagati se jačim fizičkim naporima. Moguće su epizode zagađenijeg zraka, stoga bi trebalo biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.