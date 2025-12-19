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OD DANAS

Na sarajevskom aerodromu WEB check-in šalteri za kontrolu dokumenata premješteni u prizemlje

Navode da proces rada ostaje isti, ali od sada svi putnici koriste elektronske barijere

Novi šalteri. FENA

Dž. R.

19.12.2025

Međunarodni aerodrom Sarajevo objavio je da će od danas proces kontrole putnih dokumenata za WEB registrovane putnike biti premješten na dva nova šaltera u prizemlju, pored šaltera za registraciju br. 27.

Navode da proces rada ostaje isti, ali od sada svi putnici koriste elektronske barijere na spratu, bez obzira na vrstu boarding pass (Web check-in, mobilni boarding pass ili aerodromski boarding pass).

Novi šalteri nude tri pozicije, uz dva monitora iznad koji prikazuju informacije prilagođene njihovoj namjeni.

- Molimo putnike da obrate pažnju na novu organizaciju prostora radi lakšeg i bržeg prolaska - saopćeno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
# ŠALTERI
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