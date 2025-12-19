Na sarajevskom aerodromu WEB check-in šalteri za kontrolu dokumenata premješteni u prizemlje

Međunarodni aerodrom Sarajevo objavio je da će od danas proces kontrole putnih dokumenata za WEB registrovane putnike biti premješten na dva nova šaltera u prizemlju, pored šaltera za registraciju br. 27.

Navode da proces rada ostaje isti, ali od sada svi putnici koriste elektronske barijere na spratu, bez obzira na vrstu boarding pass (Web check-in, mobilni boarding pass ili aerodromski boarding pass).

Novi šalteri nude tri pozicije, uz dva monitora iznad koji prikazuju informacije prilagođene njihovoj namjeni.

- Molimo putnike da obrate pažnju na novu organizaciju prostora radi lakšeg i bržeg prolaska - saopćeno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.