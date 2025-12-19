Hrvatski novinar pisao Tužilaštvu BiH: Traži da se izvrši obdukcija tijela Slavka Aleksića

Zatražio je da se izda nalog kojim će službenici SIPA-e tijelo Slavka Aleksića prebaciti na KCUS kako bi se izvršila detaljna i specijalistička obdukcija Slavka Aleksića, te da se posebno utvrdi postoje li tragovi nasilja, postoje li u organizmu ikakve sumnjive tvari, otrovi, intervencije ili bilo što slično odnosno da se utvrdi postoje li ikakve sumnjive okolnosti smrti.

On je od Tužilaštva BiH zatražio da hitno izdaju nalog kojim se zabranjuje kremiranje ili bilo kakve intervencije oko tijela Slavka Aleksića, kao i sahrana.

Hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić uputio je hitan dopis Tužilaštvu BiH tačnije Odjelu za ratne zločine, u kojem iznosi ozbiljne sumnje u okolnosti iznenadne smrti četnika Slavka Aleksića, nekadašnjeg komandanta paravojne jedinice povezivane sa "Sarajevo safarijem" tokom opsade glavnog grada BiH.

Posebnu pažnju, prema navodima, potrebno je posvetiti detaljnoj forenzičkoj analizi i toksikološkom pregledu tijela, s fokusom na moguće prisustvo specifičnih supstanci i otrova koji se u ranijim slučajevima dovode u vezu s djelovanjem ruskih obavještajnih struktura. Takve metode, kako se tvrdi, koriste se i kroz saradnju s Bezbednosno-informativnom agencijom Srbije (BIA), a vrste supstanci koje su ranije identificirane dostupne su u javnim izvorima kroz dokumentirane slučajeve u Rusiji, Velikoj Britaniji i drugim zemljama.

Autor ovih tvrdnji navodi da se ovom tematikom bavi još od 1995. godine te da je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine ukazao na niz, kako navodi, sumnjivih okolnosti vezanih za smrt Slavka Aleksića.

Prema tim navodima, Slavko Aleksić je prije desetak dana, po nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a u operaciji koju su izveli njemu lojalni pripadnici BIA-e, prebačen iz Bileće u Bosni i Hercegovini, gdje je do tada boravio bez prepreka, u Beograd, na Vojno-medicinsku akademiju (VMA). Tamo je, kako se tvrdi, bio smješten pod stalnim nadzorom pripadnika BIA-e.

Neposredno prije tog transfera, krajem novembra, tačnije 24. novembra 2025. godine, Aleksić je, prema istim izvorima, dao više javnih izjava medijima bliskim vlastima u Srbiji. U tim nastupima negirao je navode o povezanosti Aleksandra Vučića s takozvanim „ljudskim safarijima“ u ratnom Sarajevu. U tom periodu, kako se ističe, Aleksić je djelovao zdravstveno stabilno, bez ikakvih naznaka teške ili smrtonosne bolesti, te je javno najavljivao svjedočenja i pojavljivanja pred sudovima u korist Vučića.

U tekstu se dalje navodi da je Aleksić predstavljao potencijalno problematičnog svjedoka u kontekstu ratnih zločina u Sarajevu,.

Dana 11. decembra 2025. godine, prema navodima autora, iz Beograda je stigla informacija da se Aleksić nalazi na VMA u Beogradu pod kontrolom BIA-e. Nakon provjere, ta informacija je, kako se tvrdi, objavljena u javnosti.

Javio se iz bolnic

Šest dana kasnije, 12. decembra 2025. godine, Radio Slobodna Evropa (RSE) objavio je informaciju dobijenu u direktnom telefonskom razgovoru sa Slavkom Aleksićem, u kojoj je potvrđeno da se on nalazi u bolnici u Beogradu. U objavi RSE-a navedeno je da se Aleksić lično javio iz bolnice, ističući da se u njegovoj bolničkoj jedinici nalaze određeni strani državljani, ali ne oni o kojima se u tom trenutku spekuliralo. Time je, prema više nezavisnih izvora, uključujući i samog Aleksića, potvrđeno da se nalazio u Beogradu na bolničkom liječenju.

U četvrtak, 18. decembra 2025. godine, u javnosti je objavljena informacija da je Slavko Aleksić preminuo u Trebinju.

Zaključno, u tekstu se ističe da je vrijeme Aleksićeve smrti posebno indikativno, s obzirom na to da se poklapalo s pokretanjem istraga vezanih za navodne „ljudske safarije“ u ratnom Sarajevu, te s činjenicom da je Aleksić u tim procesima mogao imati dvostruku ulogu – i kao potencijalni osumnjičenik i kao ključni svjedok.