AP izvijestio o zagađenju u Sarajevu: "Školama naloženo da zadrže djecu unutra zbog smoga koji obavija glavni grad BiH"

Letovi su otkazani, djeci je rečeno da ostanu u zatvorenom prostoru, a građevinski radovi na otvorenom u Sarajevu su u četvrtak zabranjeni jer je debeli sloj magle obavio bosansku prijestolnicu.

Sarajevo se tradicionalno suočava s ozbiljnim zagađenjem tokom zime, uglavnom od grijanja kuća i zagađenja od transporta. Grad se nalazi u dolini okruženoj planinama koje mogu zadržati zagađeni zrak danima ako nema vjetra.

Građani nose maske

Nekoliko letova sa sarajevskog aerodroma je otkazano, a automobili su se kretali sporo uz slabu vidljivost tokom jutarnje špice. Neki stanovnici Sarajeva mogli su se vidjeti kako nose maske za lice radi zaštite od toksičnog zraka.

Švicarska kompanija za tehnologiju kvalitete zraka IQAir u četvrtak je ocijenila kvalitet zraka u Sarajevu kao "nezdrav". Grad se često nalazi na vrhu liste mjesta s lošim kvalitetom zraka u svijetu.

Vlasti su u srijedu zabranile kamione preko 3,5 tona u centru Sarajeva, zajedno s automobilima i kamionima koji ne ispunjavaju ekološke standarde Evropske unije. Zabranjeni su svi građevinski radovi na otvorenom, kao i javna okupljanja.

Stručnjaci upozoravaju da je izloženost PM2.5 – finim česticama koje se mogu udisati promjera 2,5 mikrometara ili manje – dovela do porasta respiratornih infekcija, kao i raka, kardiovaskularnih bolesti i prerane smrti u Sarajevu, drugim većim gradovima u Bosni i drugdje na Zapadnom Balkanu.

Teška situacija

Enis Krečinić, stručnjak za zagađenje zraka iz državnog meteorološkog instituta, rekao je da su nivoi toksičnih čestica u Sarajevu ponekad 10 puta veći nego što bi trebali biti. Napomenuo je da je malo vjerovatno da će se situacija uskoro promijeniti.

- Potrebno nam je sistematsko rješenje - rekao je, dodajući da oko 40.000 domaćinstava treba vremena da „pređu na alternativne sisteme grijanja koji su ekološki prihvatljivi“.

Mnoge balkanske zemlje imaju lošu evidenciju zaštite okoliša uprkos obećanjima da će poboljšati situaciju dok se nastoje približiti članstvu u EU. Balkanske rijeke su često začepljene smećem, a recikliranje gotovo da ne postoji, dok su mnogi gradovi svjedočili nekontrolisanoj gradnji koja smanjuje zelene površine.

Zrak u Beogradu, glavnom gradu susjedne Srbije, također je u četvrtak ocijenjen kao „nezdrav za osjetljive grupe“.