Profesor Karamujić o minimalcu: Nakon prošlogodišnjeg povećanja, sada su se prepali

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muharem Karamujić za „Dnevni avaz“ kaže da je Vlada FBiH prošle godine populistički povećala minimalnu plaću sa 619 KM na 1.000 KM i da je to imalo razarajući efekt na ekonomiju, odnosno da je to prouzrokovalo gubitak gotovo 12.000 radnih mjesta.

Na jučerašnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH postignut je dogovor da se povećanje minimalne plaće desi u skladu s Uredbom o metodologiji iz 2022. godine. Još nije poznato koliko će iznositi povećanje, a prema posljednjim procjenama to bi trebalo biti 2,7 posto, odnosno 27 KM.

- Niskoproduktivna ekonomija ne može tako da opstane, Vlada FBiH se s time igrala, i sada su htjeli, a nas je nekoliko izašlo u javnost i reklo šta to znači, a to je da uništavamo ekonomsku supstancu. Opametili su se, izvukli su iz rukava Uredbu iz 2022. godine, koja koristi inflaciju i BDP, a treba naglasiti da mjerenja nisu adekvatna, ona je puno veća – naglasio je Karamujić za "Avaz".

Smatra da povećanje od 2,7 posto neće imati negativan efekt na ekonomiju te da je očito da su isprepadani prošlogodišnjim efektima.

- Važno je naglasiti da ovo nisu nikakve reformske mjere, ovo su populističke mjere socijalnog efekta. Reformske mjere moraju imati razvojni karakter i očito da to nećemo dočekati od ove vlade. I Zakon o fiskalizaciji znači dodatno uzimanje novca, dodatno oporezivanje sistema koji nije oporezovan, to nije ekonomski stimulans – rekao je Karamujić.