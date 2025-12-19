Šokantan prilog na RTRS-u o Bošnjacima koji kupuju stanove u Istočnom Sarajevu: "Mi se izmičemo, oni za nama"

- Zvanični i nezvačni podaci pokazuju da su na stotine stanova u Istočnom Sarajevu, u posljednjoj deceniji kupili Bošnjaci iz Sarajeva, što je naravno zakonom dozvoljeno. Pomama za kvadratima u nekad Srpskom Sarajevu uglavnom se tumači pristupačnom cijenom. No, građani i zvaničnici iz Istočnog Sarajeva u tome prepoznaju opasne trendove, vraćaju im se “crne” slike iz prošlosti kada su prvo na početku rata, a potom u biblijskom egzodusu, morali napustiti svoje domove u federalnom Sarajevu, jer su tako htjele komšije Bošnjaci - tvrde iz RTRS-a sa zaključkom da “ostaje misterija zašto, a možda i nije misterija, već dobro osmišljen plan da se kupovinom nekretnina ovlada ovim dijelom Republike Srpske”.

Za potrebe priloga su doveli sagovornike koji problematizuju buduće školovanje djece Bošnjaka. Već im smeta što bi budući roditelji mogli tražiti da djeca uče bosanski jezik i tvrde da će imati problem sa “vjerskim ustanovama”.

Drugi sagovornik kaže da nije siguran da li Bošnjaci spontano kupuju stanove, već da se radi o “organizaciji nekih centara moći”.

- Mi uporno se izmičemo, a oni uporno dolaze za nama. Zašto oni dolaze? To je strateški plan prvenstveno bošnjačke političke elite za uzimanje teritorije za potencijalna buduća razračunavanja - skandalozno tvrdi politolog Filip Matić.

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