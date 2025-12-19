Preminuo bivši načelnik Kupresa i poljoprivrednik Perica Romić

Bivši načelnik Kupresa i vlasnik mljekare "Perkan" Perica Romić preminuo je jučer u 41. godini. Iza njega je ostala supruga i petero djece.

Romić je bio doktor veterinarske medicine i zootehničkih nauka.

Rođen je 16. decembra 1984. godine u Kupresu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nakon toga slijedi put znanja i struke, 2009. godine diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2020. doktorirao na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, potvrđujući svoju trajnu posvećenost nauci, poljoprivredi i stočarskoj proizvodnji.