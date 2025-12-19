Sudija Osnovnog suda u Srebrenici u penziji iako ga VSTV nije razriješio

Slaviši Nikoliću, sudiji Osnovnog suda u Srebrenici, radni odnos je prekinuo predsjednik ovog suda prije rješenja o prestanku mandata koji treba donijeti Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV), uočeno je na sjednici ove pravosudne institucije.

Nakon što je VSTV na prijedlog Odjela za imenovanja donio odluku o prestanku mandata sudiji Općinskog suda u Mostaru, rečeno je kako će to biti kada je riječ o sudiji Osnovnog suda u Srebrenici.

Slaviši Nikoliću, sudiji ovog suda, radni odnos je prekinut u septembru 2025. godine, rečeno je na sjednici, iako Vijeće nije donijelo odluku o prestanku mandata.

Gubitak radne sposobnosti

Kako je predstavnik Odjela za imenovanja kazao, iz ovog suda je stigla obavijest u oktobru ove godine da je usljed bolesti sudiji Slaviši Nikoliću nastupio gubitak radne sposobnosti za 100 posto.

Par dana poslije, Odjel je, kako je kazano, pitao da li je to konačan akt na osnovu kojeg Vijeće može donijeti odluku o prestanku mandata.

Pojašnjeno je da je jedno ranije iskustvo pokazalo da je sudija koji je podnio zahtjev za procjenu radne sposobnosti kasnije od njega odustao, zbog čega Sud nije mogao tražiti razrješenje ovog sudije.

Kako je navedeno, predsjednik Osnovnog suda u Srebrenici sam je donio rješenje o prestanku mandata sudije, što je navedeno u njegovom dopisu od 2. decembra.

- Ne sjećam se da smo retroaktivno radili prestanak mandata - kazao je iznenađen stanjem predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić.

Sead Alić, predsjednik Osnovnog suda u Srebrenici, za Detektor navodi kako je postupao na osnovu instrukcija fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Tehničko rješenje

- Naše rješenje je tehničko rješenje. (…) Faktički smo bili primorani da to uradimo - naveo je Alić i pojasnio da i “Sud i VSTV obavezuje ljekarski nalaz”.

Alić navodi da se krše propisi Zakona o radu i Zakona o fondu PIO ako se “ta osoba nastavlja držati u radnom odnosu”.

- S obzirom da se radi o osobi kojoj je potrebna zdravstvena njega, potrebno je i zdravstveno osiguranje, pa smo donijeli ovo rješenje da bi imao barem ovo pokriveno - kaže Alić.

Sanela Gorušanović-Butigan, potpredsjednica Vijeća, navela je kako je riječ o čovjeku koji je na listi nosilaca pravosudnih funkcija sve dok se ne donese rješenje. Potrebno je, prema njenim riječima, donijeti formalnu odluku da Nikolić nije na listi nosilaca pravosudne funkcije.

- Da li je predsjednik smio ovo uraditi – nije definitivno. Eventualno se može razmišljati da li treba ovo uputiti Uredu disciplinskog tužioca jer je on izašao izvan okvira svoje nadležnosti - navela je Gorušanović-Butigan.

Tačka skinuta s dnevnog reda

Umjesto donošenja odluke, ova tačka je skinuta s dnevnog reda i o njoj će se očitovati Komisija za legislativu i za etiku i integritet.

Na sjednici VSTV-a održanoj 18. decembra 2025. godine imenovana je Tatjana Radulj za predsjednicu Osnovnog suda u Novom Gradu. Detektor je ranije pisao kako su protiv ove sutkinje podnesene disciplinske tužbe, a da o njima skoro dvije godine nije odlučivano.