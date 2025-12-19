Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SUD BIH

Odgođeno ročište po tužbi Zijada Mutapa za naknadu štete

Traži naknadu štete od 46.000 KM

Zijad Mutap. Avaz

S. S.

19.12.2025

Zbog neopravdanog nedolaska vještaka, odgođeno je ročište po tužbi Zijada Mutapa protiv Bosne i Hercegovine za naknadu štete, nakon što je pravosnažno oslobođen optužbe za prikrivanje dokaza o načinu stradanja Dženana Memića u februaru 2016. godine, piše Detektor.

Ročištu nije pristupila Ljubica Todorović, vještakinja neuropsihijatar, te je stoga Pravobranilaštvo BiH, uz saglasnost pravne zastupnice Nine Kisić, predložilo da se ročište odloži.

Na sljedeće ročište, koje je zakazano za 4. februar 2026., ponovo će biti pozvana Ljubica Todorović, te će joj uz rješenje biti uručeno i rješenje o novčanom kažnjavanju koje će se naknadno izreći.

Zijad Mutap je pravosnažno oslobođen optužbi za organizovani kriminal, pomoć učiniocu nakon krivičnog djela i protivzakonito posredovanje, a ranije je na pripremnom ročištu navedeno kako tužbenim zahtjevom traži naknadu štete od 46.000 maraka.

# ZIJAD MUTAP
# SUD BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.