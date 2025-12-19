Sindikat policije Kantona Sarajevo istupa iz Koordinacije sindikata Kantona Sarajevo

Sindikat policije Kantona Sarajevo, a na osnovu odluka svojih nadležnih organa, obavještava javnost da istupa iz koordinacije sindikata Kantona Sarajevo u okviru koje je do sada djelovao, odnosno vodio pregovore o visini osnovice za 2026. godinu.

Sindikat policije Kantona Sarajevo će u daljem radu, komunikaciji i svim budućim pregovorima s Vladom Kantona Sarajevo i drugim nadležnim institucijama, nastupati isključivo samostalno, jasno i odgovorno zastupajući interese policijskih službenika, državnih službenika i namještenika.

Posebno naglašavamo da Sindikat policije Kantona Sarajevo, nakon što je upoznao cjelokupno članstvo u cijelosti i bez rezerve odbija ponuđenu osnovicu za obračun plaće za 2026. godinu. Smatramo da je ponuđena osnovica neprihvatljiva, socijalno neosjetljiva i u potpunosti neusklađena s realnim rastom troškova života, inflacijom, povećanim obimom i složenošću poslova, kao i odgovornošću koju svakodnevno nose policijski službenici, državni službenici i namještenici Uprave policije i Ministarstva unutrasnjih poslova Kantona Sarajevo.

Ponuda Vlade Kantona Sarajevo, u ovom obliku, ne predstavlja osnov za nastavak pregovora, niti osigurava dostojanstven materijalni položaj zaposlenih, i kao takva se ne može smatrati izrazom ozbiljnog i odgovornog socijalnog dijaloga.

Shodno odluci, sva pitanja koja se odnose na pregovore oko visine osnovice, potrebno je voditi direktno i isključivo sa Sindikatom policije Kantona Sarajevo.

Sindikat policije Kantona Sarajevo ostaje otvoren za nastavak pregovora, ali isključivo na osnovama koje podrazumijevaju stvarno uvažavanje zahtjeva zaposlenih i spremnost Vlade Kantona Sarajevo da ponudi rješenja koja su pravedna, održiva i u skladu s realnim potrebama onih koji svakodnevno obavljaju poslove od ključnog značaja za sigurnost i funkcionisanje Kantona Sarajevo.