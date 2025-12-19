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OBAVIJESTILI JAVNOST

Sindikat policije Kantona Sarajevo istupa iz Koordinacije sindikata Kantona Sarajevo

Odbili ponuđenu osnovicu za obračun plaće za 2026. godinu

Policija KS. Facebook

Dž. R.

19.12.2025

Sindikat policije Kantona Sarajevo, a na osnovu odluka svojih nadležnih organa, obavještava javnost da istupa iz koordinacije sindikata Kantona Sarajevo u okviru koje je do sada djelovao, odnosno vodio pregovore o visini osnovice za 2026. godinu.

Sindikat policije Kantona Sarajevo će u daljem radu, komunikaciji i svim budućim pregovorima s Vladom Kantona Sarajevo i drugim nadležnim institucijama, nastupati isključivo samostalno, jasno i odgovorno zastupajući interese policijskih službenika, državnih službenika i namještenika.

Posebno naglašavamo da Sindikat policije Kantona Sarajevo, nakon što je upoznao cjelokupno članstvo u cijelosti i bez rezerve odbija ponuđenu osnovicu za obračun plaće za 2026. godinu. Smatramo da je ponuđena osnovica neprihvatljiva, socijalno neosjetljiva i u potpunosti neusklađena s realnim rastom troškova života, inflacijom, povećanim obimom i složenošću poslova, kao i odgovornošću koju svakodnevno nose policijski službenici, državni službenici i namještenici Uprave policije i Ministarstva unutrasnjih poslova Kantona Sarajevo.

Ponuda Vlade Kantona Sarajevo, u ovom obliku, ne predstavlja osnov za nastavak pregovora, niti osigurava dostojanstven materijalni položaj zaposlenih, i kao takva se ne može smatrati izrazom ozbiljnog i odgovornog socijalnog dijaloga.

Shodno odluci, sva pitanja koja se odnose na pregovore oko visine osnovice, potrebno je voditi direktno i isključivo sa Sindikatom policije Kantona Sarajevo.

Sindikat policije Kantona Sarajevo ostaje otvoren za nastavak pregovora, ali isključivo na osnovama koje podrazumijevaju stvarno uvažavanje zahtjeva zaposlenih i spremnost Vlade Kantona Sarajevo da ponudi rješenja koja su pravedna, održiva i u skladu s realnim potrebama onih koji svakodnevno obavljaju poslove od ključnog značaja za sigurnost i funkcionisanje Kantona Sarajevo.

# SINDIKAT POLICIJE
# KANTON SARAJEVO
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