DPM Metali BH podržava nezavisni zdravstveni monitoring i institucionalni nadzor u Varešu

Kompanija DPM Metali BH saopćila je da razumije zabrinutost koju su građani Vareša izrazili u vezi s nedavnim rezultatima testiranja krvi koje je proveo Dom zdravlja Vareš. Kompanija još jednom naglašava da su zdravlje ljudi i zaštita okoliša njeni najviši prioriteti.

U saopćenju se navodi da je, nakon preuzimanja operacija i sticanja vlasništva prije tri mjeseca, DPM Metali BH finansijski podržao nezavisno zdravstveno testiranje, koje je proveo Dom zdravlja Vareš. Ovim testiranjem ispunjena je obaveza koju je 2020. godine preuzeo prethodni operater. Cilj testiranja bio je uspostava referentne tačke, s obzirom na to da ranije na ovom području nisu bila provedena uporediva zdravstvena ispitivanja ove vrste.

- Proces testiranja, stručno tumačenje rezultata, kao i sve zdravstvene preporuke, isključiva su odgovornost Doma zdravlja Vareš i drugih nadležnih zdravstvenih institucija. Pozdravljamo brzu reakciju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, koji je na zahtjev Doma zdravlja Vareš proveo hitnu terensku procjenu, te ukazao na hroničnu, dugotrajnu izloženost olovu - navodi se u saopćenju.

Dodaje se da DPM Metali BH kontinuirano provodi monitoring kvaliteta zraka, vode i prašine, putem akreditovanih institucija i u skladu s važećim propisima. Do danas, ove analize nisu utvrdile prisustvo olova koje bi se moglo dovesti u vezu s poslovanjem kompanije.

DPM Metali BH ostaje u potpunosti otvoren za saradnju s lokalnom zajednicom i svim nadležnim institucijama, uključujući zdravstvene, okolišne i inspekcijske organe - saopćeno je iz te kompanije.