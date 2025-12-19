Predsjednik MZ Pržići o trovanju olovom za "Avaz": Pet godina nismo testirani, u kompaniji su zatečeni

Mario Mirčić, predsjednik Mjesne zajednice Pržići, kaže za „Dnevni avaz“ da je testiranje provedeno u saradnji s kompanijom „DPM Metali“, koja je nedavno preuzela investiciju od kompanije „Adriatic Metals“.

- Uzorkovanju su pristupila 44 lica različite dobne skupine i kod svih je zabilježeno olovo u krvi. Znači, svi smo kontaminirani. S tim što je od ta 44 testirana, 17 preko dozvoljene vrijednosti. Testiranje je izvšeno s kompanijom „DPM Metali“ koja je nedavno preuzela „Adriatic Metals“ i mi se njima zahvaljujemo što su se odazvali ovom zahtjevu. Ovo je trebalo da bude urađeno prije pet godina. Tadašnja struktura „Adriatic Metalsa“ i lokalnih zajednica nije provela ono što je trebala. Da je to tada urađeno, danas bismo imali jasniju sliku pa bismo znali je li to posljedica novih aktivnosti ili onoga od prije 30 ili 40 godina ili je nešto treće – govori Mirčić za „Avaz“.

Predsjednik Mjesne zajednice dalje ističe da ostali mještani nisu testirani, što ne znači da i oni nisu kontaminirani.