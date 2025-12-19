Uprava policije MUP-a ZDK promovirala 98 novih policijskih službenika

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, na svečanoj ceremoniji u Centru za edukaciju i smještaj Specijalne policijske jedinice MUP-a ZDK u Zenici, promoviralo je danas novih 98 kadeta Uprave policije MUP-a koji su okončali školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu.

Polaganje zakletve

U prisustvu zvanica i članova porodica, kadeti su nakon polaganja zakletve i svečanih govora čelnih ljudi policije i vlasti tog kantona, potpisali i ugovore o radu te će biti raspooređeni u policijske stanice na području tog kantona.

- Danas je veliki dan za građane ZDK-a. Uprava policije bogatija je za 98 novih, mladih policijskih službenika i na ovaj je način Vlada ZDK, još jednom pokazala opredjeljenost da pored materijalno-tehničkog ulaganja u policiju, koje je u prethodnom zaista bilo veliko, evo i kadrovski jačamo naše policijske strukture na području ZDK-a. Ja ću napomenuti da smo, u prethodnom periodu, završili i konkurs za prijem 123 policijska službenika. Danas imamo prijem 98 novih policijskih službenika, a u toku je i konkurs za novih 195 policijskih službenika - kazao je ministar unutrašnjih psolova ZDK Emir Vračo.

On je naglasio kako će u tri godine aktuelne kantonalne vlade, policijske redove popuniti s ukupno 416 mladih i perspektivnih policijskih službenika na području tog kantona. To je otprilike 40 posto ukupnog policijskog kadra u tom kantonu.

Policijski komesar ZDK-a Admir Gazić istakao je kako će prijem ovih službenika predstavljati olakšanje u radu Uprave policije MUP-a ZDK, kojem nedostaje veliki broj policijskih službenika. Prethodno su primili 118 policijskih službenika, od kojih su 18 u činu mlađi inspektor.

- Bitno je da ide kontinuitet popune. U toku je konkurs za 195 policijskih službenika i mi očekujemo da ćemo već u prvom kvartalu sljedeće godine, te kadete, odnosno kandidate za policijske službenike uputiti na Policijsku akademiju i samim tim premostiti odlazak velikog broja policijskih službenika u zasluženu mirovinu - kazao je Gazić.

Petomjesečna obuka

Kako bi premostili odlazak policajaca u penziju, novi će kadeti, nakon petomjesečne obuke na Policijskoj akademiji u Sarajevu, bez probnog rada položiti zakletvu i stupiti u redove Uprave policije MUP-a ZDK.

Deficit kadra, dodao je Gazić, najveći je u Zenici, Visokom, Maglaju i Zavidovićima. Startna plaća policijskog službenika u ZDK iznosi 1.600 KM, a što, kako je ocijenio, nije beznačajno te upućuje poziv da im se priključe časni mladi ljudi.

Novim je policajcima čestitao i poželio sreću u radu i premijer ZDK-a Nezir Pivić, koji se osvrnuo na sva materijalna ulaganja u policiju.

- Svjesni smo da samo moderna, dobro opremljena i motivirana policija može odgovoriti na sve sigurnosne izazove današnjice. Stabilne finansije omogućile su nam da ozbiljno ojačamo institucije koje brinu o sigurnosti građana. U 2025. budžet MUP-a povećan je za 42,13 posto, dok su kapitalna ulaganja porasla sa 1,8 na 10,2 miliona KM. Riječ je o najvećem iskoraku u modernizaciji policije u posljednjih nekoliko decenija. Pored toga, izdvojeno je gotovo pet miliona KM za nabavku novih uniformi. Nabavljena su nova vozila, savremena oprema, radari, dronovi i komunikacioni sistemi. Zaključen je tender za nabavku oklopnih vozila, čija se isporuka očekuje početkom 2026. godine. Po prvi put od 1997. godine izvršena je obnova naoružanja, a realizirana je i nabavka helikoptera vrijednosti 8,2 miliona KM putem Kantonalne uprave civilne zaštite, koji će biti dat na korištenje MUP-u ZDK - kazao je Pivić.